Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в четверг и встретиться в правительством страны, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Блинкен, как ожидается, вылетит из США в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября, он планирует встретиться с высокопоставленными представителями израильского правительства, передает РИА «Новости».
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил свой пост в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с призывом о прекращении огня между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем, на это обратило внимание издание New York Post.