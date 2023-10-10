  • Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море
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    Как Алиев переделает Карабах
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    Начата подготовка отзыва ратификации договора о ядерных испытаниях
    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
    Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
    В Сеуле допустили нападение КНДР с использование тактики ХАМАС
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    29 комментариев
    10 октября 2023, 23:12

    Госдеп анонсировал визит Блинкена в Израиль

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль в четверг и встретиться в правительством страны, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

    Блинкен, как ожидается, вылетит из США в среду и прибудет в Израиль в четверг, 12 октября, он планирует встретиться с высокопоставленными представителями израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил свой пост в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с призывом о прекращении огня между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем, на это обратило внимание издание New York Post.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

    Коментарии (18)
    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    10 октября 2023, 08:50
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Обозреватель Bloomberg Брэндс заявил, что атака ХАМАС положила конец Pax Americana

    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    @ Erik Marmor/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

    По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».

    Источники издания Reuters в свою очередь замечают, что «ХАМАС удалось вызвать у Израиля впечатление, что организация не готова к бою». Издание The Economist указывает на сложность текущего положения Тель-Авива.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 15:14
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    Коментарии (39)
    10 октября 2023, 08:56
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев

    NBC: США намерены связать поддержку Израиля и Украины

    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    @ Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность объединения запросов на помощь Израилю и Украине, пишут американские СМИ.

    Такая инициатива, по замыслу Белого дома, позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки Киева, передает Ura.ru со ссылкой на NBC.

    Между тем накануне сообщалось, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении дополнительной помощи.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 20:07
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
    @ Константин Морозов/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.

    События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 15:21
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    Названа личность погибшего во время эскалации в Израиле россиянина
    @ Вещаем Вам на VK

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время эскалации в Израиле погиб россиянин, им оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький. О том, как мужчина оказался в Израиле, рассказала его мать Наталья Беленькая.

    По ее словам, мужчина переехал в Израиль в 1992 году. Она также рассказала, что Денис очень любил Израиль, он погиб во время боев в городе Сдерот в южной части Израиля, передает РИА «Новости».

    Согласно данным страниц Беленького в социальных сетях, ему было 47 лет, он окончил гимназию в Калининграде.

    Напомним, один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 19:59
    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля

    Эрдоган предсказал массовую гибель людей при вмешательстве США в палестино-израильский конфликт

    Эрдоган назвал последствия появления авианосца США у берегов Израиля
    @ U.S. Navy/Erik Hildebrandt

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вмешательство в конфликт Израиля и Палестины американского авианосца «Джеральд Форд» приведет к гибели множества людей в секторе Газа, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Авианосец США планирует запустить все свои самолеты, катера, окружить Газу и бить по ней, предположил Эрдоган, передает ТАСС. Это приведет к массовым жертвам среди мирных жителей, подчеркнул он.

    «Какие дела у авианосца США в Израиле? Зачем он идет туда?» – сказал он на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре.

    Турция также опасается, что конфликт Палестины и Израиля может разрастись в регионе и не закончиться быстро.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон. Напомним, что США завили о намерении направить в регион авианосец «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 17:45
    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису Халифу за поддержку ХАМАС

    Журнал Playboy уволил ливанскую порноактрису за поддержку ХАМАС
    @ Simona Chioccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководство Playboy разорвало контракт с бывшей порноактрисой Мией Халифой ливано-американского происхождения после того, как она поддержала ХАМАС, женщина назвала их «борцами за свободу», передает телеканал Fox News.

    В журнале заявления Мии назвали «отвратительными и предосудительными, прославляющими нападения ХАМАС на Израиль», пишет «Фонтанка.ру».

    Редакция пояснила, что поощряет свободу выражения мнений, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Девушка назвала Израиль государством «апартеида».

    Ранее ХАМАС объявил о ракетном ударе по Иерусалиму.

    Коментарии (10)
    10 октября 2023, 11:57
    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль

    Bloomberg: ХАМАС переиграл Израиль, так как готовил нападение устаревшими методами

    В США рассказали, как ХАМАС смог переиграть Израиль
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское движение ХАМАС смогло избежать прослушки со стороны израильских властей, задействовав простые в техническом отношении и устаревшие методы, сообщают американские СМИ.

    По словам бывшего заместителя директора национальной разведки США Бет Саннер, ХАМАС действовал «по старинке», а потому столь масштабную операцию удалось удержать в тайне.

    Саннер предположила, что члены движения никогда не обсуждали эту операцию с помощью электронных средств коммуникации, а вместо этого разделились на группы, у каждой из которых были разные задачи, и проводили индивидуальные встречи. «Очень немногие понимали, как каждый из компонентов объединяется в целый план», – сказала она Bloomberg.

    В свою очередь бывший сотрудник израильского подразделения 8200, отвечающего за военную разведку сигналов, Алон Арвац заявил, что ХАМАС удалось обойти израильские системы перехвата телефонной и электронной связи. По его мнению, это удалось благодаря использованию средств, которые Израиль применял в прошлом, передает ТАСС.

    При планировании атак ХАМАС задействовал технологии шифрования при передаче данных, полагает бывший руководитель группы в Национальном контртеррористическом центре США Эндрю Борена.

    Накануне американские СМИ писали, что внезапное нападение ХАМАС является «ошеломительным провалом» израильских спецслужб, которые не располагали никакими данными о подготовке атаки, произошедшей 7 октября.

    Коментарии (14)
    10 октября 2023, 18:25
    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль

    Число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль увеличилось до четырех

    Названо число погибших россиян при нападении ХАМАС на Израиль
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество россиян, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, достигло четырех, сообщило посольство России в Тель-Авиве.

    «С прискорбием сообщаем, что согласно актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17.00 (время совпадает с московским) 10 октября, четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», – сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова, передает ТАСС.

    Рязанова добавила, что еще шестеро россиян официально числятся пропавшими без вести.

    Во вторник ХАМАС объявил о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон.

    Коментарии (32)
    10 октября 2023, 11:23
    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян

    Посол России Викторов: В ходе конфликта в Израиле погиб еще один россиянин

    Возросло число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Число погибших в Израиле граждан России возросло до двух, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Викторов в эфире Первого канала сообщил, что имеются подтвержденные данные о гибели в Израиле двух российских граждан, передает ТАСС.

    О гибели одного россиянина стало известно в понедельник.

    При этом информация о россиянах-заложниках ХАМАС официально не подтвердилась.

    Коментарии (22)
    10 октября 2023, 09:43
    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»

    Forbes: Из-за дронов ХАМАС Израиль потерял шесть танков «Меркава»

    В США сообщили о потере Израилем шести танков «Меркава»
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров, пишут американские СМИ.

    В статье Forbes со ссылкой на «неподтвержденные ранее сообщения» говорится, что «Израиль потерял целых шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров». В ХАМАС заявили, что по крайней мере один из захваченных ими танков вывели из строя при помощи дрона, передает содержание публикации канал «360».

    Как уточняется, удары по бронетехнике наносили большие ударные беспилотники-гексакоптеры и дроны-камикадзе.

    По данным издания, портативные разведывательные беспилотники переделали в ударные, оснастив их небольшими дешевыми ракетами «Кассам», собранными в кустарных условиях из промышленных труб, коммерческой взрывчатки и самодельного ракетного топлива. Автор статьи пишет, что беспилотники малоэффективны и приземляются случайным образом, а применялись они для привлечения внимания с помощью «беспокоящего огня».

    ХАМАС, как добавляет издание, выпустило больше ракет, чем могла перехватить система ПВО «Железный купол» – до 5 тыс. штук за 20 минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что одиночный танк «Меркава» был сожжен кумулятивной гранатой, сброшенной с дрона. Удар пришелся на топливные банки, которые, как выяснилось, не имеют внешней защиты и никак не приспособлены для обороны от таких совсем примитивных дронов.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 11:21
    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»

    FT: В ХАМАС заявили, что задача альянса «Ось сопротивления» – полное уничтожение Израиля

    В ХАМАС назвали задачу альянса «Ось сопротивления»
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Задачей неофициального регионального союза государств и политических организаций «Ось сопротивления» является полное уничтожение Израиля, заявил глава управления по связям с политическими силами и СМИ палестинского движения ХАМАС в Ливане Абдул Маджид Авад.

    Авад заявил газете Financial Times, что «Ось сопротивления», объединяющая Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов, «стремится уничтожить Израиль и стереть его с лица земли», передает радио Sputnik.

    Союзники ХАМАС, по его словам, не знали о готовящейся против Израиля операции до самого ее начала. При этом Иран и «Хезболла», как отметил Абдул Маджид Авад, следили за «каждым моментом» нападения.

    Ранее в ХАМАС заявили, что цели операции на территории Израиля выполнены.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху накануне приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и обещал одержать над ними победу.

    Коментарии (9)
    10 октября 2023, 10:53
    ВВС Израиля забрали своих военных из Европы

    Times of Israel: ВВС Израиля перебросили сотни израильских военных обратно из Европы

    ВВС Израиля забрали своих военных из Европы
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские ВВС по воздуху перебросили военнослужащих, находившихся в Европе, сообщают СМИ.

    Источники The Times of Israel сообщили, что вернувшиеся военные смогут участвовать в операции против ХАМАС в секторе Газа.

    Тяжелые транспортные самолеты, как пишет издание, летали в различные страны Европы, чтобы доставить солдат обратно в Израиль. Операция, как утверждается, проводилась по согласованию с МИД, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа.

    Коментарии (6)
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