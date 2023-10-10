Костомаров рассказал о ходе своей реабилитации

Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как проходила его реабилитация после операций

Tекст: Валерия Городецкая

Реабилитационный процесс Костомарова складывался тяжело, однако он начал набирать форму в течение нескольких месяцев, рассказал фигурист журналистам, передает ТАСС.

По словам спортсмена, он начал реабилитационный процесс, когда просто лежал в постели без возможности двигаться. Восстановление мышц заняло несколько месяцев, так как «все мышцы атрофировались».

«Даже когда сажали на кровать, я не мог сидеть две-три минуты – потому что голова падает. Очень сложный период, когда ты видишь себя в зеркале, видишь колоссальные потери, делать что-то вдвойне сложно. Потому что реально ты другой человек и думаешь: а зачем все это делать?» – рассказал Костомаров.

Фигурист продолжал реабилитацию, так как «спортсмены не привыкли сдаваться», и уже в течение двух месяцев начал набирать форму. «С протезами ног ты по-другому все ощущаешь, встаешь, ощущаешь себя полноценным человеком. Да, первое время болели колени, связки все отвыкли, ослабли, ужасно больно и неприятно это все, но ты встал с кровати и как-то воспрял духом немножечко, крылья сзади вырастают, потому что когда лежишь или сидишь, то ощущения совсем печальные», – сказал спортсмен.

«Терпения и сил всем, кто оказался в такой ситуации, нужно бороться, не сдаваться и стараться все-таки выполнять все эти нелегкие упражнения, чтобы дальше постараться жить более-менее полноценной жизнью», – добавил он.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, его ввели в медикаментозную кому. Позже у фигуриста начался сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением, в феврале ему ампутировали обе стопы. В июле Костомарова выписали из больницы, в августе он впервые вышел на лед после ампутации стоп.