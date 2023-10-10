Лукьянов оценил перспективы перемирия между Израилем и ХАМАС

Политолог Лукьянов: Израиль будет воевать с ХАМАС до победного конца

Tекст: Евгений Поздняков

«Заявления ХАМАС о готовности к мирным переговорам, скорее всего, являются своеобразным реверансом в адрес мировой общественности. Любые конфликты должны заканчиваться и лучше говорить об этом первыми, без принуждения извне. Однако своим нападением на Израиль боевики подняли ставки до беспрецедентно высокого уровня», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

«В настоящий момент Тель-Авив попросту не может пойти на переговоры с ХАМАС. Еврейское общество было потрясено жестокостью и кровавостью прошедших событий. Остановиться в подобной ситуации для Израиля непозволительно. В текущем конфликте государство постарается достичь абсолютной победы любой ценой», – подчеркивает собеседник.

«Конечно, руководство ХАМАС осознает, что без перемирия их дни сочтены. Однако как-либо повлиять на позицию Тель-Авива невозможно. Скорее всего, организаторы атаки решали простую задачу – спровоцировать правительство Израиля на жесткие ответные меры», – считает эксперт.

«Те, кто планировали операцию, рассчитывали вызвать дестабилизацию всего Ближнего Востока. Их истинная цель – стимулировать процесс нового передела политической ситуации в регионе. Насколько им удастся реализовать свой замысел, мы сможем судить лишь после окончания конфликта», – уточняет Лукьянов.

«Однако итог противостояния Израиля и ХАМАС мы увидим не скоро. Несмотря на это, уже сейчас появляются первые страны, желающие поучаствовать в переговорном процессе в качестве посредников. В частности, об этом высказалась Турция. Стоит отметить, что у Анкары немало шансов на то, чтобы занять эту позицию», – считает собеседник.

«Эрдоган почти всегда старается играть роль политика-миротворца. Разумеется, участие в подобных инициативах благотворно сказывается на репутации государства. Турция сумела выстроить неплохие деловые отношения как с Палестиной, так и с Израилем, поэтому готовность Анкары выглядит вполне уместной», – резюмирует Лукьянов.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о готовности к любым обсуждениям и политическому диалогу. Об этом заявил член политбюро организации Муса Абу-Марзук. Он также подчеркнул, что объединение выполнило цели операции на территории Израиля. Кроме того, террористы подтвердили готовность к переговорам.

Посредником в решении конфликта пожелала выступить Турция. Через доступные дипломатические каналы Анкара заявила о готовности наладить связи между двумя сторонами. Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главами Израиля и Палестины. Подчеркивается, что переговоры оказались «очень конструктивными».

Президент Турции призвал стороны к прекращению огня и возобновлению диалога. Кроме того, он отметил, что страна готова взять на себя обязанности даже по организации встречи представителей Тель-Авива и Рамаллы. Отмечается, что Анкара также продолжает контакты с западными партнерами в рамках урегулирования сложившегося кризиса.

Ранее представитель ХАМАС объявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения.



Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено начало крупных военных операций.

Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии. В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции международных СМИ на конфликт Тель-Авива и ХАМАС, а также указывала на то, как Израиль готовит сектору Газа двойную блокаду.