Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины

Tекст: Илья Абрамов

«Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

«Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

«В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

«Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

«Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.