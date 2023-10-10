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    Израиль подготовил двойную блокаду Газы
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Кадыров предложил направить миротворцев в Палестину
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    27 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    15 комментариев
    10 октября 2023, 07:28

    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС выполнило цели операции на территории Израиля и открыто к обсуждениям, заявил в интервью член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в интервью Al-Jazeera.

    По его словам, ХАМАС открыто к любым обсуждениям и политическому диалогу, передает РИА «Новости».

    По данным издания Haaretz, в результате конфликта погибли 900 жителей Израиля. Палестинский минздрав сообщает о 687 погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа.

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    14 комментариев


    Ранее армия Израиля заявила об ударах по более 1,7 тыс целям в секторе Газа.

    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (66)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (68)
    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (24)
    9 октября 2023, 21:57
    «Хезболла» ударила по северу Израиля

    Reuters: «Хезболла» ударила по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

    «Хезболла» ударила по северу Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, «Хезболла» ударила по Израилю в ответ на гибель четырех членов своей организации, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт. По его словам, в конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля.

    В понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

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    Коментарии (10)
    9 октября 2023, 17:10
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-руководитель Роснано Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива.

    В Сети распространяется фотография, на которой запечатлен Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой, фото сделано в аэропорту Бен-Гурион.

    Напомним, российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда россиянах. Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию. На уточняющий вопрос о возможном возвращении Анатолия Чубайса представитель Кремля отвечать не стал.

    Коментарии (70)
    9 октября 2023, 18:47
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Боевики ХАМАС могли получить американское оружие из разных источников, в том числе и с Украины, потому что поступающее в страну оружие с Запада затем торгуется на черных рынках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он также оценил перспективы освобождения заложников и обмена пленными.

    «Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

    «Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

    «В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

    «Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

    «Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

    Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 21:11
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения беспилотником высокозащищенного израильского танка Merkava, чья стоимость на порядки выше цены дронов.

    Бойцы ХАМАС опубликовали ряд видеороликов с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе начавшейся в субботу операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Ранее в Сети опубликовали видео первых минут вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле, где погибли не менее 260 человек.

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    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 19:38
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Коментарии (16)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 21:54
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В числе захваченных в плен боевиками ХАМАС в Израиле «десятки людей» со вторым гражданством, в том числе с российским.

    Среди израильских пленных есть «десятки людей», имеющих второе гражданство, в том числе российское, заявил представитель ХАМАС, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    14 комментариев


    Ранее израильские СМИ сообщили, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных.

    Коментарии (25)
    9 октября 2023, 16:07
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    Нетаньяху: Ответ Израиля движению ХАМАС изменит Ближний Восток
    @ Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа изменит лицо Ближнего Востока, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В ходе переговоров с руководителями южных регионов страны Нетаньяху заявил, что Израиль «перевернет каждый камень», чтобы помочь им, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

    «Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что военная кампания в самом разгаре и впереди трудные дни.

    Ранее в США предположили сроки начала наземной операции Израиля в секторе Газа.

    Коментарии (33)
    9 октября 2023, 13:10
    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа

    Министр обороны Израиля Галант заявил о начале тотальной блокады сектора Газа

    Израиль заявил о тотальной блокаде сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, соответствующее распоряжение дал министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант сообщил, что в сектор Газа не будет поставляться продовольствие, топливо и электроэнергия.

    «Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в израильском военном ведомстве сообщили о наступлении против палестинского радикального движения ХАМАС.

    Коментарии (66)
    9 октября 2023, 15:02
    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы

    Израильский политолог Ципис: Переговоры по возвращению заложников из сектора Газа могут занять месяцы и годы

    Ципис: На возвращение израильтян из плена ХАМАС могут уйти годы
    @ REUTERS/Itai Ron

    Tекст: Илья Абрамов

    ХАМАС знает, что Израиль захочет вернуть домой не только выживших пленников, но и тех, кто погиб. В связи с этим, всем им угрожает реальная опасность, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники.

    «Более ста человек были вывезены ХАМАС на территорию сектора Газа. Надо понимать, что среди этих людей есть как еще живые заложники, так и уже мертвые», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Очевидно, что боевики не согласятся вернуть израильтян просто так. В обмен они потребуют от Тель-Авива выпустить заключенных из тюрем. Израиль может пойти на ряд уступок в этом вопросе. Также мы можем захватить несколько лидеров террористов и попытаться вернуть пленных в обмен на них», – отмечает он.

    «Переговоры будут небыстрыми. Они могут занять месяцы или даже годы. Был случай, когда пленного израильского солдата освобождали пять лет. Есть более быстрый вариант – наземная операция в секторе Газа. Но она приведет к большому числу жертв среди заложников, солдат, а также мирного населения палестинского анклава», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тех, кто сейчас находится в руках ХАМАС, может ждать смерть, даже если переговоры еще будут продолжаться. Но и погибших Израиль захочет вернуть домой, чтобы похоронить в родной земле. Боевики знают это и не станут слишком дорожить жизнями пленных», – резюмировал Ципис.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Ранее сообщалось, что Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС. Пишет Wall Street Journal.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 18:31
    Фридман решил переехать в Израиль из Британии

    РБК: Фридман решил переехать в Израиль из Британии

    Фридман решил переехать в Израиль из Британии
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и поселился в Израиле, сообщил близкий к бизнесмену источник.

    Миллиардер переехал в Израиль, сказал собеседник РБК. Информацию об этом изданию подтвердили в «Альфа-групп». Там уточнили, что предприниматель сейчас находится в российской столице и намерен приезжать в Россию регулярно.

    До этого в октябре суд на Украине арестовал счет Михаила Фридмана.

    Коментарии (21)
    9 октября 2023, 20:46
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    ХАМАС пригрозил казнить по одному заложнику в ответ на атаки Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда объявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения.

    Он пообещал транслировать казнь в формате аудио и видео, передает РИА «Новости».

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    14 комментариев


    Коментарии (23)
    Главное
    Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Россию
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    Правительство нашло решение для стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Оно оказалось самым простым: кабмин вернул действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера. Иными словами, власти готовы компенсировать нефтяникам их потери из-за сдерживания цен на топливо внутри России. Бюджету это выйдет в копеечку. Подробности

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    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

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    Мировые СМИ: ХАМАС выплеснул кровавую ярость на мирных жителей

    Нынешняя эскалация стала не просто «самой смертоносной атакой на Израиль за последнее время», но огромной трагедией, поскольку «нападения были направлены и против мирных жителей», отмечают зарубежные СМИ. Издания всего мира предупреждают, что конфликт между Израилем и Палестиной «может перерасти в более широкую войну, сотрясающую весь регион». Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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