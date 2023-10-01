Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии
Партия Smer экс-премьера Словакии Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах
После обработки данных с 98,13% участков на парламентских выборах в Словакии лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщило статистическое управление страны.
Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.
Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек, передает ТАСС.
Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.