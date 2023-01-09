Названы две причины массовых беспорядков в Бразилии

Политолог Хейфец: К беспорядкам в Бразилии привел низкий уровень политической культуры сторонников Болсонару

Очевидно, что результаты президентских выборов в Бразилии были легитимными. Однако сторонники бывшего президента пытаются раскачать обстановку в стране, и с этой целью заявляют о фальсификации голосования. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Виктор Хейфец и Малек Дудаков, комментируя беспорядки, прошедшие накануне в столице Бразилии.

«У бразильских протестов две причины. Первая и довольно очевидная – недовольство части жителей результатами президентских выборов. Итоги выборов были довольно поляризованы. Перевес в пользу Лулы да Силвы получился почти в два миллиона голосов, что в абсолютных числах достаточно много, но в относительных всего около процента», – сказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Вторая причина заключается в том, что у многих сторонников Жаира Болсонару достаточно низкий уровень политической культуры. Поэтому они не способны признать поражение и в принципе не допускали того, что их точку зрения могут не разделять остальные сограждане. К сожалению, это так», – отметил собеседник.

«Доказательств того, что выборы фальсифицированы – нет. Более того, система электронного голосования в Бразилии ни раз проверена временем и у нас нет оснований сомневаться в том, что президентские выборы были легитимными. Ровно тем же способом избирались депутаты парламента страны. А там у сторонников Болсонару гораздо больше побед, чем у левых», – добавил он.

«То, что происходило в воскресенье в Бразилии, мне видится как отчаянная попытка раскачать ситуацию в стране. Протестующие хотели спровоцировать армию на вмешательство в эти события. Правда, это не увенчалось успехом, поскольку армия довольно четко дала понять, что они не будут вмешиваться в демократические процессы», – подчеркнул политолог.

«Как мне кажется, данные протесты преследовали своей целью отменить результаты выборов. Протестующие в принципе не хотят видеть победившего на выборах и вступившего в должность президента Бразилии Лулу да Силву главой государства», – полагает Хейфец.

«Бывший лидер страны Болсонару сейчас дистанцировался от протестов, поскольку прекрасно понимает, что результаты выборов вряд ли получится отменить. Хотя я допускаю, что Болсонару знал о подготовке акций и, если бы они были успешны, он бы вернулся из Флориды победителем. Но сейчас ему выгодно показать, что он не имеет к ним отношения», – акцентировал собеседник.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «сторонники Болсонару устроили свое «6 января» в бразильской столице», проведя параллели с захватом Конгресса США в 2021 году. «Они временно захватили пустующие здания Конгресса, Верховного суда и президентскую резиденцию, устроив многочасовые потасовки с полицией», – отметил он.

«Белый дом тут же назвал происходящее «атакой на демократию и мирный транзит власти». Демократы в Конгрессе призвали депортировать Болсонару к себе на родину в Бразилию. Сейчас он нашел себе убежище во Флориде – штате, где уже проживает отставной американский президент Дональд Трамп», – добавил собеседник.

«Стоит вспомнить, что Болсонару опасался судебного преследования в Бразилии. Новоиспеченный президент Лула да Силва обещал провести расследование в отношении ковидной политики Болсонару и его попыток оспорить итоги выборов. Сейчас у Лулы да Силвы появляется дополнительные возможности обвинить его в организации мятежа. А заодно – поторговаться с Вашингтоном, требуя депортировать Болсонару в Бразилию», – полагает Дудаков.

«В большинстве стран Латинской Америки сейчас у власти находятся левые. И они тут же высказались в поддержку борьбы с протестующими «фашистами». Лула да Силва же после этих беспорядков получает карт-бланш, чтобы попытаться разобраться со всем движением Болсонару в Бразилии», – продолжил политолог.

«Вместе с тем, сторонники Болсонару выступили относительно неплохо на недавних выборах в Конгресс. И надеялись продолжать курс «болсонаризма» уже без самого Болсонару. Но теперь, если Лула да Силва возьмет пример с демократов в США, под суд могут отправиться тысячи соратников Болсонару», – отметил собеседник.

«Удар – судебный и репутационный – станет для бразильских правых очень болезненным. Впрочем, есть в этом риски и для Лулы да Силвы, ведь политический раскол в обществе усилится еще больше. И если ситуация в экономике Бразилии в ближайшие годы не выправится, то страну могут ждать серьезные социальные волнения», – резюмировал Дудаков.

Накануне в столице Бразилии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару и полицией. Участники беспорядков прорвались в президентский дворец, здания парламента и верховного суда.

Как отмечает РИА «Новости», вторжение кратковременным, и протестующие довольно быстро покинули здание парламента. Бразильские СМИ пишут, что губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша отправил в отставку начальника управления общественной безопасности Андерсона Торреса после того, как вандалы проникли в президентский дворец, здания парламента и верховного суда.

Действующий глава государства Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице. В свою очередь Болсонару в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что мирные акции, которые проводятся «законной форме» – это «часть демократии». Но «грабежи и проникновения в общественные здания», которые произошли в Бразилии, по его словам, «нарушают установленный порядок».

При этом он отверг заявления новой бразильской администрации о том, что каким-то образом связан с беспорядками.

Российский сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал беспорядки в Бразилии «странным и бессмысленным «путчем в никуда». «Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь. Остается пожелать далекой-близкой Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, а Лула да Силве – уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях», – отметил он.

Напомним, Лула да Силва принял присягу 1 января, в третий раз заняв пост президента Бразилии. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов, но его сторонники, недовольные результатами выборов, все равно устраивают беспорядки.