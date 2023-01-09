Лула да Силва объявил режим ЧС в столице Бразилии

В связи с беспорядками в столице Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в городе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице страны из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару.

Лула да Силва сообщил, что федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности. Он заявил, что все участники беспорядков будут «найдены и наказаны». По его словам, эти люди «поймут, что демократия гарантирует право на свободу слова», но требует проявлять уважение к институтам, которые существуют для укрепления демократии, передает ТАСС.

Он распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице. Президент заявил: «Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса». «Мы собираемся выяснить, кто финансировал тех, кто сегодня отправился в Бразилиа, и все они заплатят по закону», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент Колумбии Густаво Петро предложил созвать срочное заседание Организации американских государств в связи с событиями в Бразилии, которые он назвал ударом «фашизма» по демократии. Генсек ОАГ Луис Альмагро также назвал нападения на правительственные здания «фашистскими».

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал международное сообщество выступить с осуждением беспорядков. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро назвал беспорядки попыткой госпереворота, президент Эквадора Гильермо Лассо – неуважением к демократии, а президент Чили Габриэль Борич – «трусливой атакой на демократию».

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна осуждает события в Бразилии. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что события в Бразилии инспирированы неофашистами. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также осудил беспорядки.

Глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявили, что ЕС осуждает захват протестующими зданий парламента и правительственных учреждений в Бразилии и выражает полную поддержку законно избранному президенту страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил осуждение в связи с беспорядками.

Напомним, в столице Бразилии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару и полицией, участники беспорядков прорвались в президентский дворец, здания парламента и верховного суда.