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В ЛНР заявили об обучении украинскими военными детей минно-взрывному делу
В ЛНР рассказали об обучении детей минно-взрывному делу украинскими военными в рамках «патриотических игр»
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В оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов, сообщила военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР.
В частности, найдена программа утвержденной министерством образования Украины игры «Сокiл» («Джура»). В документах на сайте игры «четко прописано, что они борются с Россией». В качестве ожидаемого результата указаны «виды тактико-технических действий на местности, в том числе малых диверсионно-разведывательных групп». «Ну, разве может быть такое указание в патриотических играх?» – приводит слова военнослужащей РИА «Новости».
Ее сослуживец продемонстрировал найденную на территории базы «разгрузку шахида». Сообщается, что с этим муляжом дети тренировались работать с самодельными взрывными устройствами. Военный сказал, что на базе «находился инструктор по минно-взрывному делу». По его словам, «дети в 12 лет у них уже умеют взрывать», им «рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей».
Напомним, на Украине рассказывали о разработке цикла лекций для школьников о «российской агрессии». Кроме того, на Украине националистический батальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) создал детский военизированный лагерь.
Актер Смольянинов заявил о желании «воевать за Украину»
Артур Смольянинов: Мне плевать на Россию, даже если она превратится в радиоактивный пепел
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Российский актер Артур Смольянинов дал интервью журналисту Кириллу Мартынову (признан иноагентом), в котором раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции. Он также заявил, что хотел бы «воевать за Украину».
Актер рассказал, что работает сейчас в Латвии, ходит на кастинги в рекламные агентства. Смольянинов в ходе интервью упомянул своего крестного, артиста Ивана Охлобыстина, назвав его «шутом, фриком и лицедеем, который нужен власти».
«Для него это игра. Он всегда был таким. Он всегда нес околесицу. Но тогда это казалось все развлечением. Такой веселый фрик, шут, лицедей, это было весело. Просто он попал в резонанс. Он стал необходим власти. Ужас ведь не в том, что такие люди есть, а в том, что у них появилась власть, они стали все это делать всерьез», – заявил Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России), видео опубликовано на Youtube.
На вопрос о будущем своей страны, Смольянинов заявил, что ему безразлично, в каких границах останется Россия. Он также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист с недоумением добавляет, что не понимает русских, которые защищают свою Родину, и заявляет о готовности убить одного из актеров из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
Также Смольянинов пожаловался на то, что в Латвии он не имеет такой востребованности, как в России, из-за чего ему приходится искать работу «на общих основаниях».
Напомним, в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
Кроме того, с декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
Ходаковский рассказал об изменениях в войсках после удара ВСУ по Макеевке
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За решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти, считает командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке.
«Судя по тому, что вчерашний прилет «Хаймарсов» в район Холодной Балки таких последствий не имеет – выводы делаются и меры принимаются», – отмечает Ходаковский. В частности, для местных мобилизованных, выведенных с других направлений на переформирование, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление личного состава.
«Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое – дома. Эта временная мера и разумна, и человечна – парни хотя бы дома побудут, перезагрузятся», – уточняет он.
Командир бригады также добавил, что на более высоком уровне власти пытались вывести формулу, как должен работать механизм размещения личного состава в подобных ситуациях.
«Согласен с мнением, что отвечать за решение проблемы должны и военные, и гражданские власти», – подчеркнул Ходаковский. Он призвал командиров понимать, что «сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, – это их зона ответственности».
Однако при этом гражданские власти также должны моментально реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным максимум необходимого.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и как какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
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Минобороны объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны объявило об «операции возмездия» в ответ на гибель российских военных в Макеевке
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В ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке реализована «операция возмездия», заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации ВС России в населенном пункте Макеевка ДНР командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.
Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске. В общежитии №28 находились более 700 военных и в общежитии №47 – более 600.
В Минобороны добавили, что в результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений украинских войск уничтожено более 600 военных.
В воскресенье командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, комментируя последствия трагедии в Макеевке, заявил, что за решение проблемы с размещением личного состава российских войск должны отвечать как военные, так и гражданские власти.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
Киссинджер назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
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Нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией, написал в своей новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs бывший президент Фонда Карнеги за Международный мир Джессика Мэтьюс. По мнению бывшего дипломата, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию, передает РИА «Новости».
Киссинджер отметил, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала. В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».
Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
Ранее Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
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ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
Российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».
Оператор дрона 1-й Славянской бригады скорректировал огонь боеприпасами калибра 240 мм, которые применяются для уничтожения фортификационных сооружений, живой силы и техники, передает РИА «Новости».
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным – до 20 км.
Напомним, в зоне СВО «Тюльпан» применялся неоднократно.
Артист Фидаров ответил актеру Смольянинову, угрожавшему пристрелить его на поле боя
Артист Сослан Фидаров: Смольянинова никогда не будет на поле боя
Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил актеру Артуру Смольянинову, который угрожал пристрелить его на поле боя, подчеркнув, что этого никогда не произойдет, потому что Смолянинова никогда не будет «на поле боя».
«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, кто тебе сказали, что я погиб, они тебя обманули», – сказал Фидаров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального информационного портала «ОсНова».
Он добавил, что Смольянинов обманывает свою многомиллионную аудиторию, которая ему верит, передает РИА «Новости».
«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», – ответил ему артист.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку СВО, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину. Артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
После интервью Смольянинова депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России. По ее словам, артист «потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников».
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в СК с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом». По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
В США сделали новое предупреждение Украине по России
Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России
Поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять для ударов по территориям, которые Запад признает частью РФ, заявил обозреватель Андреас Клут.
Клут в статье для Bloomberg отметил, что украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В пятницу в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
В Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России
Депутат Лантратова: Актер Смольянинов потерял связь со страной и реальностью
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В Госдуме могут обсудить меры в отношении артистов, выступающих против России. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова после интервью актера Артура Смольянинова, который, по ее словам, «потерял связь с реальностью».
Лантратова отметила, что в Госдуме необходимо поднять вопрос о том, как реагировать на заявления артистов, выступающих против России.
«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Лантратовой.
Она отметила, что такие артисты не видели настоящего горя людей в Донбассе. А если бы видели – «им было бы не до этого, они в это время развлекались, пили шампанское на корпоративах, зарабатывали деньги».
«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», – резюмировала она.
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова. Он подчеркнул, что «этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом».
По его словам, у таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам. «Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», – уточнил Хамзаев.
В декабре генпрокуратура утвердила обвинение в отношении журналиста Александра Невзорова о дискредитации Вооруженных сил России. В марте СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе.
Напомним, в ходе интервью изданию «Новая газета Европа» (признана иноагентом в России) Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина за поддержку специальной военной операции, добавив, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность воевать за Украину.
Ранее певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами. Позже Артист Максим Галкин (признан иноагентом) также поддержал выкрик из зала «слава Украине», ответив фразой «героям слава».
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* (обе организации запрещены в России) в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Авиация ВКС России сбила пять самолетов Украины
Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых украинских самолетах за сутки
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Российские истребители с момента завершения режима прекращения огня в ночь на воскресенье сбили пять украинских военных самолетов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенных пунктов Лозовое и Изюм Харьковской области сбиты украинский истребитель Су-27 и самолет Су-24 воздушных сил Украины.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а также в районе населенного пункта Веселое ДНР сбит украинский самолет МиГ-29.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Также перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и Донецка.
Отмечается, что в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России на донецком направлении сорвали контратаку на позиции российских войск в направлении Спорного в ДНР, уничтожив до 70 украинских военных и трех единиц техники.
Артиллерия ВС России уничтожила технику ВСУ под Кременной
Российские военные выявили и уничтожили из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на Краснолиманском направлении ЛНР.
Отмечается, что через Торское перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, это все продолжается с осени.
«Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на военнослужащего ВС России.
Кадры поражения военной техники попали на видео. Под огонь артиллерии попала движущаяся единица украинской бронетехники с личным составом.
Ранее сообщалось о попытках Киева выйти с нескольких направлений к окраинам города Кременная на севере ЛНР до нового года, но все они были пресечены российскими войсками.
В Совфеде оценили идею Киссинджера по завершению конфликта на Украине
Пушков: Администрация Байдена неспособна реализовать идеи Киссинджера по Украине
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметив, что в администрации Джо Байдена нет людей, способных сделать предложения авторитетного дипломата частью внешней политики США.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что Генри Киссинджер, несмотря на его несомненный авторитет, не слишком популярен в правящих кругах США, одержимых идеей «победы над Россией». И здесь, по его словам, надо учесть, что за 50 лет, со времен, когда Киссинджер был госсекретарем, произошла деградация американской элиты.
По его словам, «зацикленная на безумной идее «конца истории», испорченная миражом неоспоримой американской гегемонии, эта элита стала исповедовать черно-белый подход ко всем мировым событиям и не способна мыслить иначе, кроме как через навязывание миру воли США». Он также напомнил, что «покойный сенатор Крэнстон называл это «высокомерием силы». Поражение в Афганистане, отступление в Сирии, провал попыток «смены режима» в Иране и Венесуэле эту элиту ничему не научили, подчеркнул Пушков.
«Вероятно, среди сенаторов и в администрации Байдены есть люди, способные понять предложения Киссинджера по Украине, но сделать их частью внешней политики США – нет», – резюмировал Пушков.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией. По его мнению, если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их». Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
В июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
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СНБО Украины: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Cекретарь СНБО Украины Данилов: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию».
По его словам, сейчас Киеву предлагают корейский вариант.
«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы... Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель», – сказал Данилов в эфире телемарафона, передает РИА «Новости».
Данилов указал на передачу представителями Москвы на встречах с европейскими политиками «месседжей» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.
Напомним, корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, но не мирным договором.
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.
Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.
В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.
СМИ: Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России
Welt: Варшава убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабить Россию
Польша пытается убедить партнеров по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки оружия на Украину, сообщили дипломатические источники в польском МИД.
Немецкая Die Welt пишет, что некоторые члены НАТО – в том числе Германия – похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как «победы» Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.
Эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска отметила, что даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны.
В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине. Он также отметил, что Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard.
Ранее власти Польши сообщили о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
Премьеру Эстонии пришлось перейти на русский язык в разговоре с украинцем
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила продолжить беседу на русском языке с собеседником из Украины во время одной из пресс-конференций 2022 года, инцидент попал на видео.
Отмечается, что политик владеет пятью языками – эстонским, английским, финским, французским и русским, передает издание «Sputnik Ближнее Зарубежье». Но общаться с представителем Украины решила именно на русском языке.
«По-русски я говорю, но по-украински... – обратилась Каллас к гостю конференции и развела руками. – Вы украинский или русский?»
«Украинский, украинский», – отозвался представитель Украины.
Эстонский политик ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих эстонским языком, а Министерство образования и науки Эстонии утвердило план перехода с русского языка на эстонский в школах и детских садах.