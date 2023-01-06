|
|
В ООН рассказали о наблюдении за прекращением огня на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
ООН не обладает информацией об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине после объявления Россией режима прекращения огня, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжарррик.
Сотрудники ООН на месте сообщают, что не наблюдали интенсивных или крупных боев с момента прекращения огня, заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».
По его словам, сотрудники Организации сейчас находятся не везде, и не наблюдают за всей линией соприкосновения.
В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима.
В пятницу ВС России объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР.
Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
|
|
Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.
На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.
Зеленский отверг предложение о прекращении огня
Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».
Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.
Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».
В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
|
|
Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Зампред Совфеда Медведев: Нацистам не жаль ни людей, ни животных
|
|
Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник, их руководители ее отвергли, нацистам не жаль ни людей, ни животных, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев считает, что большинство военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнули, услышав отказ «главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество».
«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев», – написал зампредседателя Совфеда в Telegram-канале.
Медведев отметил, что западные политики, в том числе глава МИД Германии Бербок, «успели вякнуть про недопустимость перемирия».
«Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать», – подчеркнул Медведев.
Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Украинский президент Владимир Зеленский отверг призыв Путина к прекращению огня на Рождество. Он заявил, что предложение России якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США подготовили крупнейший пакет военной помощи Украине
Associated Press оценила новый пакет военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов
Очередной пакет военной помощи Украине, который США представят в пятницу, станет самым крупным за все время поддержки Киева, сообщают информационные агентства со ссылкой на американских чиновников.
Украина получит помощь примерно на 2,85 млрд долларов. Новый «пакет военного оборудования» станет крупнейшим изъятием из запасов Пентагона для отправки Украине. Речь идет не только о БМП Bradley, но и о военных автомобилях Humvee, многоцелевых автомобилях MRAP и «большом количестве» ракет и других боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, по данным СМИ, в новый пакет планируется включить около 50 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке.
Посол Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России «до последнего украинца»
|
|
Посол России Анатолий Антонов прокомментировал намерение Вашингтона поставить Украине БМП Bradley, заявив, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца».
Как заявил Антонов в Telegram, решение о поставках БМП Bradley свидетельствует, что США и не думали принимать во внимание призывы Москвы учитывать последствия «опасной линии Вашингтона». По мнению посла, весь мир должен понять, что с 2014 года Соединенными Штатами против России развязана «война по доверенности», для которой и поддерживают нацистских преступников в Киеве, «подстегивая» украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».
Антонов подчеркнул, что ни о каком «оборонительном характере» передаваемых вооружений «уже давно не может быть и речи», каждая поставка укрепляет в украинских преступниках чувство безнаказанности, они «с особым цинизмом продолжают убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей» России.
Посол указал, что о передаче БМП было объявлено после телефонного разговора президента США Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Антонов также призвал не забывать о признаниях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда относительно минских соглашений.
«С учетом тесных связей Вашингтона и Берлина понятно: Запад во главе с США попросту обманул нашу страну и начал целенаправленную работу по ослаблению России гораздо раньше 24 февраля 2022 года», – сказал он. Посол заявил: «Как верить политикам ведущих западноевропейских государств, если и когда настанет время договариваться о будущем мироустройстве, о системе и существе соглашений, которые возможно для этого потребуются?».
По его словам, «ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта». Шаги США доказывают, что Вашингтон не заинтересован в «политурегулировании», о чем свидетельствует и реакция на предложение России о временном прекращении огня на Рождество. Как заявил Антонов, Вашингтон собирается «бороться с нами «до последнего украинца», а судьба народа Украины американцев совсем не волнует».
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
В четверг в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Кроме того, США заявили, что считают предложение России ввести режим прекращения на 36 часов «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки.
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня
|
|
Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии.
Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ.
Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
В Польше назвали нереальными цели Украины по выводу войск России из Крыма и Донбасса
СМИ: Украина не сможет добиться ухода России из Крыма и Донбасса
Украина не достигнет цели по выводу войск России из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, это нереально, заявил обозреватель Питер Уайт в статье для польского издания Mysl Polska.
Уайт считает, что Москва ни при каких-либо обстоятельствах не выведет войска из Крыма и «восточного коридора вместе с Донбассом», передает RT.
Обозреватель отметил, что Украина постоянно заявляет о скорой победе, но на самом деле несет критические потери.Также журналист заявил, что если Украина всего неделю не получит боеприпасы с Запада, война может закончиться, и этот момент наступит, поскольку НАТО не сможет увеличивать мощности по производству боеприпасов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
|
|
ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.
В Турции допустили обострение ситуации на Украине
Представитель Эрдогана спрогнозировал ситуацию на Украине в ближайшие месяцы
Ситуация на Украине в ближайшие месяцы может обостриться, но Турция продолжит принимать меры по возобновлению переговорного процесса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Он отметил, что по ситуации на Украине может ожидаться «глубокий долгосрочный кризис», передает РИА «Новости».
При этом Калын заверил, что Анкара будет продолжать интенсивные усилия – от прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности – для урегулирования кризиса и начала переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал, что Москва открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территориальных реалий.
В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, при этом Россия, по его словам, «не пытается замедлить темпы».
Украина признала проблемы с дисциплиной в ВСУ
Резников увязал проблемы с дисциплиной в ВСУ с деятельностью «проплаченных россиянами подстрекателей»
Глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что в вооруженных силах Украины есть проблемы с дисциплиной «в определенных ситуациях».
По словам министра, некоторые люди этим «пользовались» и «злоупотребляли», были «подстрекатели, их проплачивали россияне». Резников посетовал, что «эти люди избегали ответственности» и «принцип неотвратимости наказания не работал». В связи с этим, как заявил министр, военные инициировали закон об усилении ответственности военнослужащих за преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, который поддержал главком ВСУ Валерий Залужный.
Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины
В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.
Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777.
Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область).
Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область).
В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных.
В Киеве отреагировали на желание Израиля «меньше говорить» об Украине
Подоляк прокомментировал слова Коэна о намерении Израиля «меньше говорить» об Украине
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о том, что новое израильское правительство намерено «меньше говорить» об Украине. Как заявил Подоляк, главное, чтобы Израиль занял «правильную сторону».
Кроме того, Подоляк выразил уверенность, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может стать «эффективным посредником», так как «точно понимает» суть современных вооруженных конфликтов и посредничества в них. Однако, по словам советника, такие переговоры возможны только при условии «вывода российских войск», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24news.
Напомним, Израиль собрался провести ревизию внешней политики, новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн сказал, что Израиль также намерен «меньше говорить» о ситуации на Украине.
Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot
Байден и Шольц договорились о передаче Германией ЗРК Patriot Украине
|
|
Германия присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot Украине, сообщается в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца.
Байден и Шольц заявили, что их страны намерены продолжить оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Также обе страны проведут соответствующее обучение украинских военных, передает ТАСС.
Британия не исключила поставок танков Украине
Глава МИД Британии Клеверли не исключил предоставления кем-то из союзников Киева танков украинским войскам
|
|
Великобритания и Германия с международными партнерами обсуждают военную помощь Киеву, частью которой могут быть танки, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.
На совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Лондоне Клеверли заявил, что Великобритания и Германия обсуждают с Киевом, что требуется Украине «для следующего этапа самообороны». По его словам, ведется работа с международными партнерами, чтобы «предоставить необходимое». Как заявил Клеверли, «танки вполне могут быть частью этого». Пока остается открытым вопрос, «откуда они будут и кто из союзников их предоставит», передает ТАСС.
Тем временем пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, комментируя вопрос о возможности поставок Украине танков Abrams, заявил, что сейчас у него нет «дополнительных объявлений». Он отметил, что США собираются «объявить о новом пакете помощи». Вашингтон намерен «рассматривать все имеющиеся варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе».
Напомним, СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщили, что США не собираются передавать Киеву танки Abrams. Киев также жалуется на отказ Германии передать танки Leopard. Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.