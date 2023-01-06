В ООН рассказали о наблюдении за прекращением огня на Украине

ООН не обладает информацией об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине после объявления Россией режима прекращения огня, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжарррик.

Сотрудники ООН на месте сообщают, что не наблюдали интенсивных или крупных боев с момента прекращения огня, заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

По его словам, сотрудники Организации сейчас находятся не везде, и не наблюдают за всей линией соприкосновения.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима.

В пятницу ВС России объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР.