Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»

Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.

Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».

«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».

Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.

«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.

Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».

Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.

Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.