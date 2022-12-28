Пленный сравнил украинскую армию с «бомжами в окопе»

Минобороны России опубликовано видеозапись рассказа пленного о бойцах ВСУ в качестве «бомжей в окопе»

В армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах, рассказал в распространенном Минобороны видео военнопленный из Украины Сергей Мищан.

По его словам, изначально военных привезли якобы «на два дня», однако оставили на более долгое время, оставили мало свежей воды и сухпайков, который еще и были некачественными. Сам пленный находился на «бестолково вырытом блиндаже», который российская армия обошла вокруг. После этого бойцы ВСУ решили сдаться, так как командир отделения не вышел с военными на связь, передает РИА «Новости».

Мищан добавил, что российском плену его покормили и дали горячий чай. Пленный отметил, что «тут половина местных, на своей земле воюют», а своих соотечественников призвал думать головой, потому что ему повезло, а многие из украинских военнослужащих лежат возле разбитых БМП раненые, пока их «едят лисицы, так как никто никого оттуда не забирает.

«Одни могилки выкопаны и трупы валяются», – сказал он.

По рассказу другого украинского пленного Владимира Олежко, бойцам толком не объяснили, где противник. Он сидел со своими сослуживцами сутки, замерз и только позднее начался стрелковый бой. Пленный расскзаал, что вместе с другими украинцами принял решение сдаться, так как половина его подразделения, в том числе командир, полегли и бой стал бессмысленным.

«Если честно, мне даже и сухпаек российский дали», – рассказал Олежко.

Также военный добавил, что своими глазами видел, как российский медик оказал первичную помощь и остановил кровь раненому украинцу.

Пленный заверил, что никогда не был сторонником Зеленского и желания воевать у него нет.

Ранее боец украинских вооруженных сил Евгений Гоц рассказал, как три дня ждал помощи от сослуживцев, оказавшись в одиночестве в лесополосе, но не дождался и попал в плен.

Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.