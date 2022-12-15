Украинский военнопленный рассказал, как три дня ждал помощи от своих

Боец украинских вооруженных сил Евгений Гоц рассказал, как три дня ждал помощи от сослуживцев, оказавшись в одиночестве в лесополосе, но не дождался и попал в плен.

События произошли еще 21 августа, возле населенного пункта Зайцево. Там группа бойцов ВСУ попала под обстрел, и Гоц остался в лесопосадке до 24 августа. Там его нашли солдаты ЛНР, рассказал военнопленный ТАСС.

Его доставили на эвакуационный пункт. Гоц пояснил, что три дня ждал сослуживцев, звонил им, в том числе своему сержанту. Ему перезванивали и обещали забрать из посадки, но никто так и не пришел.

Гоц пояснил, что его мобилизовали 7 апреля с рабочего места – шахты в Днепропетровской области. Через день его направили в учебный центр поселка Старычи во Львовской области.

Их обучали военному делу и тактической медицине. Эту дисциплину преподавали иностранные граждане.

Он попал на линию соприкосновения с группой из 20 мобилизованных. Три человека погибли в первый день под обстрелами, судьба остальных неизвестна.

Гоц пояснил, что изначально в группе не было старшего, их высадили на позиции и поручили держать оборону.

Сейчас военнопленному залечивают ногу. По признанию бойца ВСУ, ему хорошо, и он благодарен врачам за то, что они спасли ему раненую конечность.

Ранее другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.