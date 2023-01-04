Опубликованы кадры выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

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4 января, среда | Последнее обновление — 17:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша закупила в США 116 танков Abrams
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Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис.
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Опубликованы кадры выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»
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Минобороны показало кадры выхода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из базы на боевую службу.
Кадры выхода фрегата ««Адмирал флота Советского Союза Горшков» Минобороны опубликовало в Telegram-канале.
Перед отправкой корабля в дальний морской поход глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Игоря Крохмаля.
Ранее Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Он выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
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Военнослужащие ВС России проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, когда 1 января попали под удар ВСУ в Макеевке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале Пушилин написал, что большинство военных, едва выбиравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они помогали им спасать остальных.
Пушилин отметил, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.
Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти
Сенатор-республиканец Рубио: Некомпетентность элит привела США к краю пропасти
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Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.
Сенатор отметил, что с течением времени один фактор остается неизменным в Соединенных Штатах: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни простых американцев. Он констатировал, что десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Как отметил законодатель, за это время Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется, передает РИА «Новости».
Сенатор признал, что список уязвимостей Соединенных Штатов очень длинен. Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать американскую экономику, «поставив Уолл-стрит на место». Во-вторых, нужно вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную проамериканскую промышленную политику. В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы, так как глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Рубио с сожалением отметил, что в США место семей и коллективов заняли смерть и отчаяние.
При этом главным внешнеполитическим вызовом и самой насущной угрозой для США республиканец назвал Китай. Рубио также выразил мнение, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Военный переворот на Украине возможен в случае отказа Киева выполнять указания Запада
Военный госпереворот на Украине возможен, если Владимир Зеленский перестанет выполнять указания Запада и возомнит себя свободным правителем, выразил мнение бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Как отметил Мирошник в беседе с ТАСС, Зеленский в условиях тотального подавления оппозиции на Украине может не опасаться за свою власть. Однако, по мнению экс-посла ЛНР в Москве, военный госпереворот на Украине возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем.
Мирошник считает, что на этот случай у Запада есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве выразил уверенность, что иностранная охрана Зеленского противодействовать аресту президента не будет, даже совсем наоборот – выполнит согласованный с кураторами план.
При этом Мирошник отметил, что пока к политическим трансформациям на Украине еще нет существенных оснований, так как Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, а народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от мобилизации.
Напомним, в ноябре минувшего года Мирошник отмечал, что диктаторский режим Зеленского на Украине может быть «снесен» поддержанным Западом военным путчем.
В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»
ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.
«На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,
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Премьер Японии заявил о поворотном моменте в истории мира
Премьер Японии Кисида заявил о нахождении мира в исторической поворотной точке
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Мир сталкивается с серьезными вызовами – региональными и глобальными проблемами – и находится в исторической поворотной точке, говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном на сайте японского председательства в Группе семи.
По мнению Кисиды, в исторической поворотной точке мир оказался из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии заявил, что Группа семи (G7) решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, передает ТАСС.
Среди вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, Кисида выделил сложную обстановку в мировой экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.
Накануне Москва исключила обсуждение мира с Японией из-за политики Токио. Ранее в МИД предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности России и готова принять ответные меры для блокирования военных угроз РФ.
NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Умер Руслан Хасбулатов
Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили его близкие.
«Да, действительно, это так», – передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников политика. Руслану Хасбулатову было 80 лет.
Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он закончил Московский государственный университет (МГУ). В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а 5 июня этого же года назначили первым зампредседателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.
С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.
В Киеве упрекнули главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым
Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля Коэна с Лавровым
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Украина возмущена поведением нового главы МИД Израиля Эли Коэна, переговорившим с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук изданию Times of Israel.
По словам посла, позиция израильских властей по отношению к спецоперации для Киева остается «неясной». Он добавил, что глава МИД Израиля «не разговаривал с Лавровым с начала военных действий» и никак не осудил «массовый обстрел мирных жителей в последние месяцы», передает «Коммерсант».
«Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит», – заявил Корнийчук.
Накануне Лавров обсудил с израильским коллегой ситуацию на Украине. Стороны сделали акцент на актуальных задачах укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Ранее Коэн заявлял, что Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США.
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Минобороны уточнило число погибших в Макеевке военнослужащих
Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек
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Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.
В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомстве сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.
Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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Французский актер раскритиковал Запад из-за Украины
Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, которая не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.
В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.
«Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.
Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.
Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
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