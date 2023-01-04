Путин отправил на службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»

Путин отдал приказ отправить на боевую службу оснащенный «Цирконами» фрегат «Адмирал Горшков»

Российский лидер Владимир Путин поручил направить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон».

Глава государства на торжественной церемонии выхода на боевую службу фрегата пожелал ему «семь футов под килем» и отметил, что район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» не имеет аналогов в мире. Президент заверил, что оружие такой мощности способно надежно защищать безопасность страны.

Как в свою очередь сообщил министр обороны Сергей Шойгу, «Цирконы» преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Более того, по словам главы Минобороны, они летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов. Кроме того, оснащенный ракетным комплексом корабль может наносить точечные и мощные удары по противнику как на море, так и на суше.

Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что помимо «Цирконов» фрегат оснастили крылатыми ракетами «Калибр». «Циркон», «Калибр», средства ПВО, торпедное вооружение и артиллерия. Экипаж корабля к выполнению задач боевой службы готов», – сказал он.

В заключение церемонии российский лидер выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и начали серийно производить уникальное оружие.

Напомним, 21 декабря президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».

В конце декабря «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил подготовку к выполнению задач боевой службы.