Биржевые цены на газ в Европе выросли на 6,6%

Эксперты оценили данные о десанте ВСУ на левобережье Днепра возле Херсона

Онуфриенко: Попытки ВСУ высадиться на левобережье Днепра бессмысленны

Попытки форсировать Днепр выше Херсона и высадиться на левом берегу похожи на желание командования ВСУ прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя появившуюся информацию о попытках ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.

«ВСУ неоднократно пытались высадиться на островах, в том числе на острове Большой Потемкин, где их уничтожают. Попробовать высадиться на левом берегу Днепра они, конечно, могут, но шансов уцелеть у них нет», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Я не знаю, где в ВСУ берут таких десантников. По сути, они выполняют роль смертников. Как мы помним, ВСУ много раз подряд высылали подобные группы к Запорожской АЭС и все заканчивалось их уничтожением», – отметил собеседник.

«На левом берегу Днепра у нас построена глубокоэшелонированная оборона, прорвать ее невозможно, поэтому смысла в подобных действиях со стороны ВСУ, кроме как уничтожить собственных солдат, я не вижу. Хотя очевидно, что они пытаются прощупать нашу оборону, невзирая на потери личного состава», – подчеркнул он.

Оценку ситуации дал и военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он написал, что «такая тактика продолжает использоваться противником достаточно давно – начиная с неудачных попыток высадки десантов на Кинбурнскую косу, которые все были отбиты».

«Далее были попытки установления контроля над рядом островов. Самые известные события разворачивались вокруг острова Большой Потемкин, где они организовывали фотосессию на берегу, хотя остров остается под контролем РФ. Также недавно были попытки десантов у Новой Каховки, успешно отбитые нашими войсками», – напомнил он.

«Сейчас идут новые попытки. Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит», – считает эксперт.

«В порядке несложного вангования – история с «десантом через Днепр» закончится примерно так же, как и с десантом на остров Большой Потемкин», – добавил Рожин.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой около 9.00 вторника противник на трех лодках высадился на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ, и закрепился в ближайших домах.

Согласно карте, опубликованной Тelegram-каналом «Рыбарь», десант противника попытался высадиться в районе озера Круглик.

Во вторник российская артиллерия ликвидировала 120-миллиметровый миномет с расчетом на правом берегу Днепра в Херсонском регионе, сообщается что двое украинских военных погибли, трое ранены.

Ранее бойцы первой Славянской бригады поразили из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект ВСУ в укрепрайоне на Донецком направлении. А в прошлый четверг российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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