Украинская первая линия обороны в Запорожской области осталась без защитников, украинские военные отошли на заранее подготовленные позиции, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ оставили почти везде первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линии, заявил Рогов РИА «Новости».

Он уточнил, что планы по наступлению ВСУ в регионе сорваны на какое-то время.

Теперь Российская армия заняла новые рубежи и имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение на Запорожском фронте. Удалось освободить и взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытались с помощью спецгруппы провести прорыв в Запорожской области, но по ним был нанесен удар.