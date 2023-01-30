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В ДНР заявили об усилении группировки ВСУ в Артемовске и Угледаре
В ДНР раскрыли планы ВСУ удержать Артемовск и Угледар
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Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (украинское название Бахмут) и Угледаре, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По словам Гагина, Украина пытается удержать Артемовск, для чего усиливает группировку и поставляет боеприпасы. Также ВСУ стараются перебросить в Угледар большое количество военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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Эксперты объяснили большое число трагедий из-за ошибок украинской ПВО
Военный эксперт Кнутов: Размещение ВСУ систем ПВО в жилых кварталах приводит к катастрофическим последствиям
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ВСУ используют устаревшие системы ПВО, размещают их в жилых секторах, а украинские ракетчики не отличаются профессионализмом. Эти факторы из раза в раз приводят к трагедиям, заявили газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Александр Бартош. Ранее стало известно о попадании украинской ракеты ПВО в жилой дом в Харькове.
«Украина размещает системы ПВО в жилой зоне. Фактически они прикрываются мирным населением, используют его в качестве «живого щита». И когда система срабатывает, она невольно может задеть окружающие ее здания», – сказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такое расположение ПВО приводит к трагическим последствиям, в частности гибели гражданского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что ВСУ используют очень старые ракеты. А это отражается на траектории полета. Многие попросту неисправны», – отмечает эксперт.
«Украинские системы наведения также нельзя назвать современными. Противник использует модель С-300 1978 года. Разработка устарела как в физическом плане, так и в моральном – существуют более новые модификации, которые работают несколько иначе», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, случаи попадания ракет ПВО Украины по домам – следствие желания ВСУ спрятать собственное вооружение в спальных районах. А устаревшая техника делает ситуацию все более непредсказуемой и опасной», – акцентирует Кнутов.
«Первопричина произошедшего, на мой взгляд, заключается в неквалифицированных действиях украинских ракетчиков, которые управляют системой ПВО. Подобное мы уже видели в Польше. Кроме того, допускаю, что и сами ракеты могут быть неисправны, поскольку у Украины достаточно устаревшая модель комплексов С-300», – рассказывает член-корреспондент академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник не исключил, что ВСУ в какой-то мере заинтересованы в повторении подобных трагедий. «Киевское руководство каждый раз пытается обвинить Россию в том, что очередная ракета попала в жилой дом. Это приносит определенный медийный эффект. А собственные граждане Зеленского давно не волнуют», – заключил Бартош.
Ранее в центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате трагедии погибла пожилая женщина, еще три человека пострадали.
Напомним, 15 января также в результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО. Позже, однако, он извинился за свои слова, написав заявление об уходе с поста.
Ранее, 29 декабря, белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины. В качестве одной из версий произошедшего, Минобороны страны рассматривал непреднамеренный пуск снаряда ввиду низкой обученности расчета или неисправности самой ракеты. В то же время, возможность провокации не отрицалась. В ноябре в результате падения украинской ракеты ЗРК С-300 на территории Польши было убито два мирных жителя.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января признался, что система противовоздушной обороны является слабым местом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские ракетчики из раза в раз допускают критические ошибки.
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МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара
Пушилин: Российские силы закрепились в восточной части Угледара в ДНР
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Российские силы закрепились в восточной части Угледара, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские подразделения продолжают продвижение на Угледарском направлении, и сейчас, по его словам, можно говорить, что им удалось закрепиться в восточной части Угледара, передает «Донецкое агентство новостей».
Врио главы ДНР сообщил также, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовые формирования действуют там и днем, и ночью, идут позиционные противостояния, на основных участках идет продвижение вперед, передает ТАСС слова Пушилина.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink.
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Российский танкист рассказал, как огнем из пушек закапывают опорные пункты ВСУ
Российский танкист Западного военного округа рассказал, как при помощи 125-миллиметровых орудий танков закапывают опорные пункты вооруженных сил Украины.
Он рассказал РИА «Новости», что танкисты выезжают во время боя на позиции десантников и выполняют огневое подавление противника. По его словам, поразить его осколочно-фугасным снарядом там маловероятно из-за брустверов, поэтому российские военные взрывом снарядов закапывают опорник.
«Мы закапываем, а пока противник залег, десантники выходят на рубеж перехода в атаку, и дальше идет именно бой в опорнике, то есть они врываются в линию и пробивают себе дорогу», – объяснил военный.
Он отметил также, что у танкистов сложилось хорошее взаимодействие с десантниками и пехотой, они прикрывают отход, понимая, что танк – хоть и тяжелая, мощная машина, но ей нужно помогать. «Многого в танке не видишь, особенно в таком лесу, как у нас», – сказал он.
27 января сообщалось, что танкисты ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области.
Стало известно о переброске частей ВСУ в район Часова Яра
Марочко: Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, усиление позиций ВСУ отмечается в районе Часова Яра, где украинские подразделения возводят фортификационные сооружения, выставляют минные заграждения и оборудуют огневые точки, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара сложилась «очень жесткая» ситуация.
Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Харьковские власти сообщили о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
Глава Харьковской ВГА Синегубов сообщил о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
В центре Харькова ракета попала в жилой дом, предположительно, речь идет о ракете комплекса ПВО С-300, сообщил глава подконтрольной Киеву Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали, передает РИА «Новости».
В нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории соседних стран, например Молдавии и Белоруссии. В Польше в результате подения украинской ракеты погибли два человека.
МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».
Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.
Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.
Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.