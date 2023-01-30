Российские силы закрепились в восточной части Угледара

В Госдуме предупредили Украину о последствиях в случае ракетного удара по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Белик предупредил Киев о последствиях в случае ракетного удара по Крыму

Попытки Украины нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными, так как у российской армии есть чем обороняться и чем контратаковать, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Белик отметил, что переговоры Украины о поставках новых дальнобойных ракет, возможно, ведутся, и вполне возможно, что их дадут, но это не означает, что они будут безнаказанно стрелять по Крыму, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ есть чем обороняться и чем контратаковать, «так что один из приближенных Зеленского зря тешит себя мыслью, будто бы он сейчас поставит полуостров на колени». «Это не удавалось никому. Так что пусть ведут переговоры, но реакция будет заранее предсказуемая - получат по лбу так, что в лучшем случае упадут на спину, а может что и похуже», – добавил он.

Депутат подчеркнул, что против России, которая всегда оставалась непокоренной, не существует универсального оружия, и весь мир в этом убедился. «За последнюю тысячу лет, сколько существует наше государство, каждый захватчик думал, что вот сейчас он применит новейшие технологии и самую современную тактику и завоюет Россию, но все это заканчивалось одинаково. Все в лучшем случае успевали унести ноги», – сказал Белик.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

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