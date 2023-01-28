|
|
Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.
Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.
Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.
Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.
ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.
Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.
Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара
Ходаковский раскрыл подробности боя в окрестностях Угледара
Комбриг Ходаковский рассказал о тяжелых боях в дачных поселках под Угледаром
|
|
У дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон, заявил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.
В первый день наступления ВС России «вгрызлись» в поселок достаточно глубоко, выбить ВСУ оттуда не удалось, и украинские военные сделали все, чтобы заблокировать наступление, написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
По словам Ходаковского, это предместье Угледара стало «Куликовым полем в борьбе за этот небольшой шахтный городишко».
Он сообщил, что в пятницу ВСУ пытались тремя группами взять опорный пункт в подвале одной «зажиточной дачи, хозяева которой подошли к постройке основательно, сами не понимая, что создают фортификационное сооружение».
«Противник быстро сообразил, что наши на две стороны слепы, и поспешили подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают, и запрашивали огонь на себя. Благо, что сохранялась возможность связи, и мы понимали, в каком положении оказалась блокированная группа», – рассказал командир «Востока».
«В ответ на запрос артиллеристы ударили по периметру, и противнику пришлось не сладко. Теперь уже их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас всё вроде притихло, но завтра начнётся сначала», – написал Ходаковский.
Ранее в ДНР заявили, что российским военным удалось закрепиться возле дачных поселков на окраине Угледара, территорию почти зачистили.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный из Франции назвал причины вступления в ряды добровольцев в Донбассе
|
|
Уроженец Луганска Сергей, переехавший во Францию в 10 лет и служивший в Иностранном легионе, отправился добровольцем в Донбасс. Он рассказал о причинах своего поступка.
Во Францию Сергей переехал, когда его мать вышла замуж за француза. Он окончил военное училище и поступил на службу во Французский иностранный легион в элитный Марокканский полк. Интервью с военным в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Марина Ким.
В 2014 году Сергей, узнав, что в Донбассе начались боевые действия, решил отправиться на родину и вступил в ряды добровольцев. Следующие три года Сергей учился в бизнес-школе во Франции, а затем вновь участвовал в боевых действиях.
«Мне больше по душе здесь (в Донбассе). Где бы я ни находился, меня всегда приводит обратно сюда: в Россию, в Донецк. Я не считаю западные ценности моими», – сказал он.
«Я думаю, сейчас идет борьба между Западом и Россией. Все зависит от ресурсов, которые они вкладывают в эту войну. И, я думаю, надо ожидать того, что в Европе начнутся большие проблемы в плане энергетики, индустрии», – отметил доброволец.
Ранее участвующий в боях со стороны Украины и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался, что ему не оказали помощь после ранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Уехавшая в Латвию Хаматова появится на российских экранах в фильме о войне
Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову не стали заменять в новой военной драме Урсуляка «Праведник»
|
|
Военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах. Актрису не отменили, но в трейлере и анонсах ее имени нет.
Показ военной драмы «Праведник» начнется в кинотеатрах в ближайшие недели с 16 февраля. Картину о подвиге офицера Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев, снимали в 2021 году. По сюжету одну из главных ролей сыграла Чулпан Хаматова, но из трейлеров и анонсов премьеры артистку убрали, пишет «Комсомольская правда».
По словам режиссера фильма Сергея Урсуляка, Хаматову из фильма убирать не стали, она осталась в проекте. Он заявил, что вопросов по поводу участия в кинофильме артистки не стояло и пересматривать состав актеров никто не просил. Урсуляк также заявил, что трейлер к фильму делал не он, поэтому не может объяснить, почему в нем нет ни лица, ни фамилии Хаматовой.
«Но никакой роли это не играет», – подчеркнул Урсуляк.
Фильм «Праведник» основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге Николая Киселева, офицера Красной армии, который в 1942 году спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта.
Кроме Чулпан Хаматовой, в драме снялись Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Константин Хабенский, Александр Яценко.
Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова заявила, что хочет уйти из актерской профессии и заняться радиопостановками, уехать в страну, где есть проблемы с благотворительностью.
Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Орбан назвал Украину «ничейной землей»
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину «ничейной землей» и сравнил с Афганистаном, сообщают украинские СМИ.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети, что во время общения с журналистами сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничейной землей», пишет «Страна».
Николенко подчеркнул, что такие заявления венгерского премьера категорически неприемлемы, и в связи с этим МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве для «откровенного разговора».
Ранее в МИД Венгрии назвали «жесткой» мобилизацию в ВСУ закарпатских венгров.
Газета ВЗГЛЯД рассказала о претензиях Венгрии к Украине по Закарпатью.
ПВО отразила массированный удар ВСУ по Донецку
Стало известно об отраженном массированном обстреле ВСУ Донецка
Украинские военные провели массированный обстрел столицы ДНР при помощи РСЗО, все ракеты сбили российскими средствами ПВО, сообщил источник в силовых структурах республики.
Обстрел был мощный, по городу выпустили много ракет из РСЗО крупного калибра, все ракеты сбиты силами ПВО, сказал собеседник ТАСС.
Он не уточнил, сколько именно ракет было сбито.
Ранее сообщалось, что система ПВО в пятницу сработала в двух районах Донецка. Три мощных взрыва прогремели в небе над Пролетарским и Буденновским районами столицы ДНР.
В ночь с понедельника на вторник ВСУ также провели массированный обстрел Иловайска из РСЗО.
Бразилия отказалась передавать Германии снаряды для танков
СМИ: Бразилия отказала Германии в поставке снарядов к танкам Leopard
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков, чтобы «не провоцировать россиян», сообщили СМИ.
Газета Folha de S.Paulo пишет, что Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии, передает РИА «Новости».
Со ссылкой на источники в министерстве обороны и политических кругах газета пишет, что решение отказать Берлину было принято неделю назад на встрече президента Лулы да Силвы с министром обороны.
Собеседники издания сообщили, что руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard-1 стоимостью около 4,9 млн долларов США.
По данным издания, «Лула отказался, аргументируя это тем, что не стоит провоцировать русских». Как пишет газета, Бразилия, несмотря на то, что она осудила в ООН спецоперацию РФ на Украине, «сохраняет позицию нейтралитета по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России».
Бразильская армия имеет на вооружении 261 танк Leopard-1 и сама производит для них снаряды калибром 105 миллиметров. Запрос Берлином боеприпасов к танкам Leopard-1, которые имеют меньший калибр орудий, чем Leopard-2 (120 мм), может указывать на планы Берлина передать Украине и этот тип вооружений.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard-2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard-2 типа A6 из запасов бундесвера.
Ранее глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 до конца марта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили способными сбивать ракеты HIMARS комплексами
Российскую ПВО в зоне спецоперации усилили новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ»
|
|
Российская система противовоздушной обороны в зоне спецоперации на Украине будет усилена в ближайшее время новейшими способными сбивать ракеты HIMARS комплексами «Панцирь-СМ», сообщил информированный источник.
Уточняется, что комплексы работают на большей дальности, способны поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, по информации источника, планируется опробовать в зоне спецоперации комплекс «Панцирь-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».
Новый «Панцирь-СМ» теперь имеет новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой для обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Кроме того, комплекс получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.
Видимость комплекса теперь будет составлять 75 км, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата воздушных целей увеличивается до 40 км.
Кроме того, новый «Панцирь-СМ» имеет вариант на колесной базе и вариант для сухопутных войск на гусеничном шасси.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США обозначили четыре шага для окончания украинского конфликта
Аналитики RAND заявили, что США способны взять на себя обязательства и убедить Киев вступить в переговоры
|
|
Вашингтон имеет все возможности повлиять на окончание украинского конфликта, убедив Киев вступить в мирные переговоры, а также взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности, следует из доклада американского исследовательского центра RAND Сorporation.
Первым шагом в докладе отмечена возможность США заставить киевский режим сесть за стол переговоров, манипулируя обещанием помочь с заключением мира, передает Ura.ru.
Вторых шагом может стать взятая ответственность по обеспечению безопасности Украины. В-третьих, Вашингтон может гарантировать нейтралитет Украины, а последним шагом станет выдвижение условий для смягчения антироссийских санкций.
Аналитики отмечают, что в Европе уже создан спецштаб по координации помощи Украине. Вашингтон, в свою очередь, может пообещать активное военное вмешательство суверенитета Украины. Самым главным эксперты выделяют обещание США предоставить гарантии нейтралитета Украины, что, в свою очередь, со временем нормализет отношения между Россией и странами НАТО.
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине в течение 24 часов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Бундестаге не исключили поставок истребителей Украине
|
|
В условиях конфронтации нельзя исключить подобного развития событий. Хотя подавляющее большинство немцев против таких поставок, решения в Берлине, как мы видим, принимаются без оглядки на общественное мнение. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки боевой авиации на Украину исключены.
«Наша партия будет всеми силами сопротивляться дальнейшим поставкам любой военной техники Украине. Решить конфликт можно исключительно дипломатическими методами, а подобные действия лишь усугубляют положение на месте, ведут к ожесточению сторон, к большему количеству смертей», – считает Евгений (Ойген) Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
Парламентарий уверен, что в любом случае немецкое общество не смирится с возможными поставками истребителей Украине, как не смирилось и с решением канцлера Олафа Шольца направить туда танки Leopard. «Будет нарастать движение протеста. Уже анонсирован целый ряд шествий и митингов в поддержку мира, против поставок военной техники в зону конфликта», – уточнил Шмидт.
Ранее американская газета Politico сообщила, что лидеры Запада начали обсуждать вопросы поставок Украине современных истребителей. В Киеве ранее также заявили о желании получить боевые самолеты.
При этом, 63% немцев выступают против отправки боевых самолетов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в «Шпигеле». «Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сказал по этому поводу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Sueddeutsche Zeitung. Писториус пояснил, что «истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь».
Ранее в ООН раскритиковали решение передать Украине танки. Более того, такие поставки расценены как противоречащие Уставу ООН. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир спецназа «Ахмат» предсказал скорое освобождение ДНР
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России могут освободить территорию ДНР через месяц или полтора
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов выразил мнение, что Вооруженные силы России могут освободить территорию Донецкой Народной Республики через месяц или полтора.
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в ближайшие месяц или полтора максимум мы увидим Донецкую Народную Республику освобожденной. По словам Алаудинова, российские подразделения наступают сейчас по всем направлениям, а ВСУ несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте.
Актер Сослан Фидаров из окопов передал привет коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову
|
|
Российский журналист Александр Рогаткин опубликовал записанное «в окопах Запорожья» видеообращение актера Сослана Фидарова, где тот передает «большой привет» коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову.
В Telegram-канале «Рогаткин Live» опубликована видеозапись, на которой стоя с ружьем в окопах Фидаров обещает Артуру, что «сильно побьет его там, где поймает».
«Здесь есть даже пацаны 19 лет, о чем еще говорить... те, кто уехали, – позор России, не приезжайте больше сюда никогда, это не ваша страна. Она была наша, теперь она трижды наша», – сказал актер.
Напомним, Смольянинов в интервью заявил о готовности воевать на стороне Украины. Он пригрозил убить другого актера Сослана Фидарова, участвующего в СВО.
В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело возбудили из-за негативного высказывания о спецоперации на Украине. Дело в отношении артиста было направлено в суд 17 октября.
С декабря 2022 года Смольянинов работаем с другим СМИ-иноагентом, размещенным в Латвии, – «Медузой*».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителей Закарпатья начали забирать с чердаков в рамках мобилизации
СМИ Венгрии: В Закарпатье мужчин забирают с чердаков в рамках мобилизации
|
|
Всеобщая мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, где призывают местных венгров, временно избежать призыва можно за взятку в 6-10 тыс. долларов, сообщают венгерские СМИ со ссылкой на местных жителей.
Жители Закарпатья рассказали, что мобилизация по-украински проходит неожиданно, безжалостно и насильно – ничего не подозревающих прохожих запихивают в автобус, направляющийся на фронт. По словам местных, одного мужчину так погрузили в машину, когда он «мирно ехал на велосипеде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Index.
По словам жителей, другой похожий случай произошел, когда полицейская машина подрезала мужчину на велосипеде. Тот во избежание столкновения немедленно остановился, после чего из машины вышли два полицейских, проверили у мужчины документы и тут же вручили повестку.
Другая история касается проживающего в Закарпатье венгра, которому вручили повестку на пограничном пункте по его возвращению из Венгрии.
Также распространена история, когда мужчина отказался идти в армию, так как ухаживал на больной лежачей пожилой матерью. Проводившие призыв солдаты заявили, что «это его личные проблемы».
Издание сообщает, что большинство избегающих мобилизации мужчин прячутся на чердаках, где сидят иногда неделями.
По словам автора статьи, «сердца властей смягчаются» от подарка в виде 6-10 тыс. долларов, однако мало у кого есть такая сумма денег.
Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.
В Литве объяснили неспособность Украины воевать по стандартам НАТО
Командующий армией Литвы Рупшис: Украина пока воюет не по стандартам НАТО, а как получится
Украина в данный момент не может вести боевые действия в соответствии со стандартами НАТО, она воюет как может, заявил на национальном радио Эл-эр-тэ командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Он объяснил действия Украины другой тактикой, проработанной в связи с тем, что на Украине нет возможности перейти на формирование единых огневых платформ по стандартам НАТО, передает ТАСС.
Командующий добавил, что таким же образом стоит заранее оценить последствия планируемой передачи Киеву танков, так как эффективность их использования на поле боя зависит от комплексного применения наряду с артиллерией, разведывательными подразделениями, БПЛА и вертолетами, противотанковым вооружением.
Рупшис заметил, что вряд ли Украина сможет соединить все части воедино, поэтому поставленные Украине танки не будут эффективно использованы на территории конфликта.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
В Италии выступили против речи Зеленского на фестивале в Сан-Ремо
Петиция против выступления президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо собирает подписи в Италии, ее авторы призвали устроить большую акцию протеста возле места проведения, пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания, организаторы мероприятия хотят предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля.
Петицию уже подписали видные общественные деятели, писатели и журналисты, они хотят провести большую манифестацию перед театром «Аристон», где традиционно проходит смотр в поддержку мира и против отправки оружия на Украину.
«Италия не может смириться с тем, что она остается складом смертоносных ядерных устройств под американским контролем, а также местом военных лабораторий и исследовательских центров. Необходимо освободить нашу территорию от этого присутствия», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Подписавшие петицию отмечают, что одну из сторон конфликта представляет Зеленский, а он «спровоцирован безответственными поставками оружия и очевидными экономическими и геостратегическими интересами».
Ранее сообщалось, что Италия в рамках очередного, шестого, пакета военной помощи направит Киеву беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами.
Бельгия решила передать Украине только легкое вооружение
Бельгия отказалась поставить старую бронетехнику на Украину, ограничившись легким оружием
Бельгия приняла крупнейший за 11 месяцев план военной помощи Украине на 92 млн евро, но отказалась поставлять бронетехнику из-за дороговизны, ограничившись легким оружием, сообщил телеканал RTBF.
Как сообщил телеканал, идею поставить Украине снятую с вооружения бронетехнику, которая уже продана частным компаниям и нуждается в обратном выкупе и модернизации, была отклонена из-за слишком высокой цены, передает ТАСС. Поставки коснутся срелкового оружия, гранатометов и минометов.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Soir сообщила, что Бельгия поставит Украине 10 подводных беспилотников, две мобильные лаборатории для контроля уровня радиации, а также займется обеспечением подготовки военных для украинской армии.