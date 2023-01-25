Путин поддержал создание первичных отделений «Движения первых» на базе вузов

Участница Российского движения детей и молодежи Зинаида Гольман на встрече президента Владимира Путина со студентами в МГУ имени М. В. Ломоносова предложила создать первичные отделения «Движения первых» в вузах России. Президент поддержал идею.

По мнению Гольман, это поможет школьникам знакомиться со студенческой жизнью еще до поступления в вузы и лучше готовиться к требованиям университетов.

«Сейчас с появлением «Российского движения детей и молодежи» появилась возможность объединить заинтересованных студентов и школьников. Предлагаю создать отделения Движения при вузах, чтобы каждый желающий мог прийти, познакомиться с факультетом, возможно, даже попробовать себя в профессии», – приводятся слова Гольман в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Путин в ответ гарантировал поддержку инициативы. «Поддержим обязательно, и это нужно будет сделать по всей стране. Это будет способствовать своевременной профориентации учащихся старших классов», – отметил президент.

Напомним, «Российское движение детей и молодежи» образовано по распоряжению президента, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название «Движение первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря.

Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей. Деятельность Движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.