Названы вероятные причины образования трещин в модуле «Звезда» на МКС

РКК: Специалисты России и США определят причины образования трещин, которые ищут на МКС с 2020 года

Российские и американские специалисты во время встречи определят причины, которые привели к образованию трещин в переходной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, сообщил главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Спирин.

Как рассказал Спирин, в настоящее время с американскими партнерами обсуждаются причины образования трещин, на данный момент специалисты пришли к выводу, что они могли образоваться из-за технологических решений, которые могли привести к повреждениям, или из-за возраста, передает ТАСС.

Ранее отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС был изолирован от основного объема станции, космонавтам были доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась.