На МКС изолировали негерметичный отсек модуля «Звезда»

Отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС изолирован от основного объема станции, космонавтам доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

«Негерметичные, проблемные места на станции нашим экипажем заблокированы и отсечены от основного рабочего гермообъема российского сегмента. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа», – передает РИА «Новости» слова Устименко.

Он отметил также, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.

«Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В.А.Соловьевым (Владимиром Алексеевичем, руководителем российского сегмента МКС – прим. ВЗГЛЯД) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля «Наука», ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем», – сказал Устименко.

По его словам, в этом смысле запуск к МКС новых модулей – «Науки» и узлового модуля – абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли.

Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что космонавты обнаружили несквозные трещины в самом старом модуле МКС «Заря».

В состав российского сегмента МКС входят модули «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.