Утечку воздуха из российского модуля МКС устранить не удалось

Экипаж Международной космической станции (МКС) сообщил, что утечка воздуха из российского модуля «Звезда», в котором ранее заделали две трещины, продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

В ночь на четверг в промежуточной камере модуля «Звезда» космонавт Сергей Рыжиков разместил две видеокамеры и разбросал кусочки бумаги в качестве индикаторов мест утечки воздуха. После этого люк в отсек был закрыт, космонавт доложил, что давление в нем составляет 730 миллиметров ртутного столба.

«Давление в промежуточной камере – 691», – передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту подмосковного Центра управления полетами утром.

Таким образом, за ночь давление в отсеке упало на 39 миллиметров ртутного столба.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.

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