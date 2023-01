Песков переадресовал Газпрому вопрос о сокращении поставок газа через Украину Внешний долг России за 2022 год снизился на 100,4 млрд долларов 19 января 2023, 16:59 Текст: Кристина Цыцура

В Центральном банке России сообщили, что внешний долг страны, по данным на 1 января 2023 года, составил 381,8 млрд долларов, что на 20,8% (или на $100,4 млрд) ниже показателя на начало 2022 года. «Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», – передает ТАСС со ссылкой на регулятор. Иностранная задолженность прочих секторов сократилась на 64,934 млрд долларов, до 239,428 млрд. Иностранная задолженность органов государственного управления за 2022 год снизилась на 16,86 млрд, до 46,493 млрд долларов, ЦБ и банков – на 18,567 млрд, до 95,85 млрд долларов. Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек 18 января 2023, 19:59

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярёв

Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT. Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить. Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара. По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения. В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла. На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева WSJ рассказала подробности убийства СБУ переговорщика Киреева 19 января 2023, 08:48

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Газета The Wall Street Journal рассказала о ликвидации члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, обвиненного Киевом в «шпионаже» в пользу России. Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», так как именно он сообщил ему данные о «планах России» накануне начала российской спецоперации, сообщает канал 360. Как пишет издание, до начала второго этапа украино-российских переговоров Киреев поехал на один из киевских вокзалов вместе с охраной, которую предупредил, что его могут арестовать, и попросил не сопротивляться. У Софийского собора к Кирееву подъехали агенты СБУ, которые потребовали сдать оружие и увезли его, после чего агентам военной разведки показали уже его тело. Источник газеты добавил, что переговорщика убили из-за «шпионажа» в пользу России. Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене. Новости СМИ2 Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России 18 января 2023, 21:57

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине. «Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии. Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере 19 января 2023, 11:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса». «Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров. «Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр. На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом. Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ». Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем» 18 января 2023, 19:55

Фото: РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны. «С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ. «Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк. Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов. «В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк. Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов. «К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк. К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик. Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник. В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. В США оценили последствия для Запада при поражении Киева Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева 18 января 2023, 21:04 Текст: Кристина Цыцура

Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова. Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией. Новости СМИ2 Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США 18 января 2023, 22:59

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung. По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС. Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине. Подросток в Москве умер от бессонницы 18 января 2023, 19:27 Текст: Алексей Дегтярев

В столице подросток скончался из-за редкой формы бессонницы, речь идет о неизлечимом наследственном заболевании, рассказал знакомый с ситуацией источник. Умершему было 16 лет, его тело нашли в квартире дома на Южнобутовской улице, сообщил собеседник РЕН-ТВ. При этом заболевании человек неизбежно умирает из-за недостатка сна, всего в мире зарегитрированы 40 семей с такой болезнью. Фатальная семейная бессонница может проявляться с подросткового возраста, но чаще всего она проявляется после 50 лет. Больной страдает от недостатка сна на протяжении периода от полугода до трех лет, после чего умирает. Обычно на заключительных стадиях болезни человек уже не может спать и говорить, перестает реагировать на окружающих и быстро худеет. В 2018 году российский гражданин скончался в Таиланде из-за редкой лихорадки. Новости СМИ2 Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов 19 января 2023, 02:56 Текст: Антон Никитин

Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США. Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС. В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов). Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре). Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов. Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре 19 января 2023, 05:58

Фото: AP/TASS

Текст: Антон Никитин

Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости». Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара. Новости СМИ2 США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран 19 января 2023, 01:58

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Li

Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС. Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие. Посольство РФ в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства Посольство РФ в Таллине уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из гражданства России 18 января 2023, 22:22 Текст: Антон Никитин

Заявления об отказе от гражданства России в Эстонии временно не принимаются, сообщило посольство РФ в Таллине. В посвященном консульским вопросам разделе сайта диппредставительства России в Эстонии размещено объявление, в котором говорится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Причины такого решения не раскрываются, передает ТАСС. Там также уведомляется, что граждане, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в консульский отдел посольства России в Финляндии. Напомним, в минувший четверг Еврокомиссия поддержала планы Эстонии начать конфискацию российских активов. Газета ВЗГЛЯД разбирала планы Эстонии начать охоту за российскими деньгами. Новости СМИ2 Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную 18 января 2023, 23:55 Текст: Антон Никитин

Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС. По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их. Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара. Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника Актрису Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника 18 января 2023, 17:14

Фото: Мудрац Александра/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Народная артиста России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Артистку заменили в спектакле «Новогодний переполох» в Петрозаводске, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру». Подробностей получения травмы актрисой не приводится. Отмечается, что январский спектакль в Петрозаводске ранее уже прошел с заменой артистки. Ранее сообщалось, что еще одна российская актриса – Елена Проклова находится в Боткинской больнице, где ей ранее сделали операцию. Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах, став особенно популярной после роли Маньки-Облигации в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Новости СМИ2 Столтенберг: Победа России на Украине очень опасна для НАТО 18 января 2023, 20:41

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, победа России на Украине будет трагедией, но также это будет опасным сигналом всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает альянс уязвимым, считает Столтенберг, передает ТАСС. По его словам, путь к миру на Украине – поставки Киеву военной помощи. Напомним, НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, ранее заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.