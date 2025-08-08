Во Франции возбудили дело после угроз Макрону от раввина

Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз Макрону

Tекст: Вера Басилая

Расследование было начато после появления видеоролика на YouTube, в котором раввин Давид Даниэль Коэн угрожает президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает ТАСС.

Власти указали, что инцидент квалифицирован как угроза убийством в адрес главы государства. Раввин, предположительно находящийся в Израиле, выступил на французском языке с резкой критикой в адрес Макрона, выражая свое недовольство решением признать Государство Палестина.

AFP сообщает, что следствие поручили бригаде уголовного розыска судебной полиции Парижа. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо обратил внимание на видеозапись, после чего прокуратура оперативно инициировала проверку и дальнейшие процессуальные действия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью».

Советник Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман подверг критике высказывания президента Франции, отметив, что они мешают достижению соглашения с ХАМАС.