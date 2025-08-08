  • Новость часаПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    На Земле началась серия мощных длительных геомагнитных бурь
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    19 комментариев
    8 августа 2025, 21:52 • Новости дня

    ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью

    ПВО уничтожила 13 БПЛА в разных районах Калужской области

    ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Калужской областью были нейтрализованы 13 беспилотников, при этом повреждений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил в Telegram-канале Шапша.

    Глава Калужской области отметил, что пострадавших и разрушений нет.

    По информации губернатора, три беспилотника были сбиты над Жуковским районом, по два аппарата уничтожены над Сухиничским и Кировским районами, по одному БПЛА сбили над Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами.

    Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    За два с половиной часа в разных регионах России уничтожили и перехватили 23 вражеских беспилотника самолетного типа.

    Силы ПВО в Калужской области уничтожили четыре беспилотника.

    8 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.

    Комментарии (27)
    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы продвинулись на 12 км и обеспечили контроль стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль стык границ Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС.

    По его словам, после освобождения Темировки в Запорожской области, а также населенных пунктов Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, российские войска продвинулись на 12 км.

    Ранее Министерство обороны России объявило об освобождении Вольного Поля 16 мая, Зеленого Поля – 28 мая, Темировки – 29 июля.

    В ведомстве отмечали, что группировки «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление по направлению к Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл наступление частью работы по созданию буферной зоны.

    Ранее российские войска освободили поселок Январское в Днепропетровской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Комментарии (5)
    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат Долгов описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась продолжительное время, однако после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы  обеих стран.

    «Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

    Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

    «Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили два заградотряда нацгвардии Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области в результате ударов ФАБ ликвидированы два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины, погибли десять человек.

    Два новых заградотряда 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» были уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, атака была нанесена по селу Березовое, где находились подразделения Нацгвардии. В результате ударов погибли 10 человек, еще пятеро получили ранения.

    Кроме того, как рассказал замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Эльбрус», в поселке Январское в Днепропетровской области украинские операторы БПЛА уничтожили до взвода своих сослуживцев, которые пытались сдаться и эвакуироваться в тыл вместе с российскими военнослужащими.

    Замкомандира отметил: «Ввиду трудностей и вывода их с этих позиций они находились с нашими военнослужащими. Но противник так этого не оставил. Он своими боеприпасами, своими FPV-дронами уничтожил до взвода своих сдавшихся военнослужащих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС уничтожили пункты украинских военных в ДНР и Харьковской области ударом ФАБ. ВКС также нанесли удары по позициям ВСУ в этих регионах кассетными авиабомбами. В Днепропетровской области российские военные уничтожили взвод ВСУ с помощью управляемой авиабомбы.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 02:02 • Новости дня
    Суд приговорил агента СБУ к 20 годам за подготовку покушения на генерала ВКС

    Агент СБУ Кучер вел слежку за генералом ВКС России перед попыткой покушения

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил агента СБУ Виктора Кучера к 20 годам за подготовку покушения на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России, обвиняемый вину не признал, все доводы суда отрицал.

    Суд постановил, 41-летний безработный гражданин Украины Виктор Кучер виновен в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает ТАСС со ссылкой на документы суда.

    Из материалов следует, что в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение сотрудника украинских спецслужб совершить в Москве теракт путем подрыва командующего на тот момент дальней авиацией ВКС ВС России.

    Тот следил за генералом и искал о нем информацию в интернете, наблюдал, вел видеозаписи и предоставлял куратору. Обвиняемый использовал GPS-трекер, приобрел видеорегистратор и sim-карты, а также получил взрывное устройство массой почти 500 г на базе «С-4» и электродетонатор.

    Он совершал поездки по Москве на микроавтобусе, переданном через подставных лиц, и закладывал sim-карты в тайнике. После выполнения заданий мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «В мае прошлого года он приобрел три sim-карты российского оператора сотовой связи, после чего приехал по полученным координатам к тайнику на окраине одного из подмосковных городов, извлек оттуда взрывное устройство с возможностью его дистанционного приведения в действие, а также электродетонатор, говорится в документах», – говорится в документах.

    Кучер вину не признал и заявил, что намерения совершать теракт на территории Москвы не имел, ни с кем в сговор не вступал, взрывчатые вещества не перевозил.

    Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в 700 тыс. рублей. В силу приговор не вступил, защита намерена его обжаловать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два несовершеннолетних жителя Новосибирской области обвиняются в попытке убийства военнослужащего с использованием химических веществ по заданию спецслужб Украины, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины
    ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    С 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также поражена транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, склады БПЛА большой дальности, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    Средствами ПВО сбиты восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, девять управляемых авиабомб и 1508 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены три безэкипажных катера противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 75 356 беспилотников, 625 ЗРК, 24 485 танков и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 283 орудия полевой артиллерии и минометов, 39 290 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Днем ранее ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины. Кроме того, ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Штурмовики устроили диверсии в тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Январское российские штурмовики провели несколько диверсионных вылазок, уничтожив крупные позиции противника и деморализовав украинские войска.

    Командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады группы «Восток» с позывным Катран заявил, что диверсионные действия российских бойцов в селе Январское стали началом успешного штурма этого населенного пункта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Одна из таких немаловажных частей работы это диверсионные вылазки в тыл противника. Неоднократно это происходило. Заходили малой группой – вдвоем – в тыл противника, выявляли и скрытно нападали, уничтожали точку, на которой находилось три-четыре человека».

    По словам Катрана, в ходе рейдов удалось уничтожить как минимум четыре крупные позиции ВСУ. Зачистки обычно проводились с использованием гранат, однако в последнем случае перед штурмом Январского бойцам пришлось вступить в короткий стрелковый бой.

    Командир подчеркнул, что такие удары оказали значительный деморализующий эффект на украинских военных и поспособствовали дальнейшему успешному продвижению российских войск.

    5 августа Минобороны объявило об освобождении Январского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:29 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский признал невозможность возвращения военным путем территорий, которые перешли под контроль России, сообщает The Telegraph.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность возвращения территорий, перешедших под контроль России, посредством военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Telegraph.

    В материале отмечается, что Зеленский считает необходимым искать дипломатические варианты решения территориального вопроса, так как освобождение утраченных территорий вооруженным путем больше невозможно.

    В этом же контексте на неделе американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают вопрос территорий на Украине ключевым элементом для урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон ожидает взаимных уступок со стороны Москвы и Киева, чтобы достичь прогресса в переговорах.

    Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что Украине придется отказаться от идеи «вернуть потерянные территории в кратчайшие сроки» ради окончания конфликта.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у украинской армии недостаточно сил для возвращения утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Киеву будет сложно вернуть потерянные территории.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские бойцы взяли в плен наемника ВСУ из Вьетнама

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России захватили в плен вьетнамского наемника ВСУ на Краснолиманском направлении, у него был отличительный шеврон интернационального легиона.

    Военнослужащие Вооруженных сил России задержали наемника из Вьетнама, который воевал в составе ВСУ на Краснолиманском направлении, передает RT.

    Пленный имел при себе шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, который комплектуется наемниками из разных стран.

    По словам самого задержанного, он оказался единственным выжившим после удара российской армии по позиции его подразделения.

    Ранее военнослужащие группировки «Восток» уничтожили шестерых наемников и одного взяли в плен при освобождении Январского в Днепропетровской области.

    Российские военные в селе Карла Маркса также пленили иностранных наемников ВСУ.

    Украинский пленный рассказал, что в рядах ВСУ проходят службу наемники из Ирландии, Японии, США, Германии и ряда других стран, участвовавшие в подготовке в Черкасской области.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 07:42 • Новости дня
    Российские военные создали «мертвую зону» под Ореховом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова, рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Грибник».

    По его словам, операторы беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» создали для ВСУ так называемую «мертвую зону» глубиной до 23 километров в районе города Орехов в Запорожской области, передает РИА «Новости». «Грибник» сообщил, что на этом участке любая техника и живая сила противника уничтожаются.

    По словам военного, все новые подразделения ВСУ, которые прибывают в этот район на замену истощенным частям, оказываются плохо подготовленными и слабо оснащёнными. Он подчеркнул: «Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены. Потому что на нашем участке абсолютный 'kill zone'».

    Командир уточнил, что под этим термином понимается территория, где уничтожается любая техника и живая сила противника – зона простирается примерно на 18-23 километра вглубь позиций ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились за Малиновку на Запорожском направлении. Наступление армии России отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло
    Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах
    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию
    Писателя Быкова заочно арестовали в России
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все
    Умер кинооператор «Алисы в стране чудес» и «Доктора Айболита»

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации