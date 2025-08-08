Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
ПВО сбила 13 беспилотников над Калужской областью
В небе над Калужской областью были нейтрализованы 13 беспилотников, при этом повреждений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил в Telegram-канале Шапша.
Глава Калужской области отметил, что пострадавших и разрушений нет.
По информации губернатора, три беспилотника были сбиты над Жуковским районом, по два аппарата уничтожены над Сухиничским и Кировским районами, по одному БПЛА сбили над Мещовским, Куйбышевским, Юхновским, Мосальским, Боровским и Дзержинским районами.
Ранее мэр Сочи ввел режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
За два с половиной часа в разных регионах России уничтожили и перехватили 23 вражеских беспилотника самолетного типа.
Силы ПВО в Калужской области уничтожили четыре беспилотника.