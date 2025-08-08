Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Калужской области
Четыре беспилотника сбиты ПВО в Кировском районе Калужской области
В Кировском районе Калужской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Операцию по уничтожению беспилотников провели силы противовоздушной обороны, передает ТАСС. Губернатор Владислав Шапша сообщил: «Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».
Оперативная группа продолжает работу на местах падения беспилотников для уточнения последствий. Власти региона подчеркнули, что угрозы для населения нет.
По информации регионального управления МЧС, с 12:27 мск на территории Калужской области введен режим беспилотной опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО пресекли попытки атаки беспилотников самолетного типа на территории нескольких российских областей и над Азовским морем.
В ночь с четверга на пятницу российские военные уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа. В первой половине дня над российскими регионами уничтожили 43 украинских дрона самолетного типа.