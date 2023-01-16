В Британии призвали Церковь разрешить однополые браки

Лидер палаты общин Мордонт призвала Церковь Англии разрешить однополые браки

Церковь Англии должна поддержать решение по поводу однополых браков в Британии, заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт, которая дважды выдвигала свою кандидатуру на пост премьера страны.

«Я написала епископу Портсмута в преддверии февральского Генерального Синода (Церкви Англии) по поводу обсуждения дальнейших действий церкви в вопросе однополых отношений. Я надеюсь, что они поддержат реформу», – написала Мордонт в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), прикрепив фото письма епископу, передает РИА «Новости».

В письме она отметила, что если епископы не разрешат однополые браки, то эта проблема будет «гноиться и умалять» любой положительный вклад Церкви Англии в обществе.

Согласно каноническому праву, ни один священник Церкви Англии не может благословлять или венчать однополые пары. Британская Telegraph отметила, призыв Мордонт является первым случаем, когда действующий член кабинета министров просит Церковь Англии провести реформы в вопросе однополых браков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне, такой путь приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации.

Напомним, после отставки Джонсона премьером Великобритании стала Лиз Трасс, которая продержалась на этой должности всего 44 дня. Сообщалось, что Джонсон намерен вернуть потерянное премьерское кресло, но затем он отказался от этой идеи. Сунак остался единственным кандидатом на пост главы британского правительства, когда свою кандидатуру сняла лидер Палаты общин Пенни Мордонт.