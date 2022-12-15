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Володин отреагировал на легализацию однополых браков в США
Спикер Госдумы Володин назвал США «империей содома» после подписания Байденом закона о легализации однополых браков
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Президент США Джо Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне, такой путь приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что отныне в США не существует понятия брака как союза между мужчиной и женщиной. Более того, за последние семь лет количество однополых пар в США увеличилось почти в 2,5 раза.
Операций по смене пола за десять лет стало больше в 50 раз.
Володин отметил, что обычным семьям будет непросто в «империи содома», которой стали США, так как вся их пропаганда, а также создание дополнительных условий направлены на поддержку однополых браков.
По мнению Володина, избранный Вашингтоном путь однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации.
Ранее глава высшего религиозного органа Индонезии совета улемов Анвар Аббас призвал «послать к черту» всю помощь и инвестиции от Штатов после того, как посол США Сунг И Ким заявил, что новый уголовный кодекс, вероятно, окажет негативное влияние на инвестиционный климат Индонезии, и призвал страну уважать права представителей ЛГБТ.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
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В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
В России оценили шансы США обогнать Китай по росту ВВП впервые с 1976 года
Экономист Любич: Китаю необходимы новые экономические реформы для увеличения темпов роста экономики
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Экономическая победа США над Китаем в части роста ВВП возможна впервые за 46 лет. Однако ее основа зависит не только от успехов США, но и от снижения темпов роста экономики в КНР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее Джо Байден допустил, что экономика США может обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году.
«США в этом году удалось добиться значимых конкурентных преимуществ для своих производителей, в том числе в энергетическом секторе на фоне роста спроса Европы на американский СПГ. А также в производственной сфере, где получены ощутимые ценовые преимущества над европейскими конкурентами», – рассказал экономист Антон Любич.
«В этой связи будет не удивительно, если рост американской экономики окажется в диапазоне 2,5-3,0%. При этом нужно понимать, что рост в 2,0-2,5% для США совершенно нормален и обычен», – отметил собеседник.
«Основа «победы» в данном случае – снижение темпов роста в континентальном Китае. Очевидная причина – политика «нулевой терпимости к коронавирусу». Но было бы ошибочным сводить проблемы только к ней», – полагает эксперт.
«Первопричиной снижения роста ВВП Китая стало то, что прежняя модель за счет дешевого труда себя исчерпала. Китаю для восстановления темпов роста необходимо начинать усложнять свою промышленность и переключаться на внутренний спрос как источник роста», – акцентирует он.
«Это, в свою очередь, требует стимулирования притока технологий, что целенаправленно сдерживается США и Европой. Кроме того, необходимо стимулирование инвестиций, крепкого юаня, что также входит в противоречие с прежней политикой», – добавил Любич.
«Наконец, рост экономики Китая сдерживает «пузырь» на рынке недвижимости: избыточные инвестиции в этот сектор запустили классический механизм кредитного кризиса, который многократно повторялся в человеческой истории», – отметил экономист.
«Из недавних примеров – кризис в США в 2008 году. Тогда для американцев вдруг выяснилось, что недвижимость дорожает не сама по себе, а только если богатеют те, кто хочет в ней жить. Сдуть пузырь и переориентировать капитал из перегретого сектора недвижимости в промышленность – еще один текущий вызов для властей КНР», – напомнил эксперт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил в Twitter (запрещен в России), что экономика США может впервые с 1976 года обогнать Китай по темпам роста ВВП в 2022 году. При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
При этом ранее МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%. По мнению авторов отчета, «усугубление кризиса в секторе недвижимости КНР может перекинуться на китайский банковский сектор». Отмечается, что снижение темпов развития китайской экономики повлияло и на ухудшение показателей мирового ВВП.
С другой стороны, в мае агентство Bloomberg назвало в качестве основной причины снижения темпа роста ВВП в КНР жесткие антиковидные ограничения. Из-за этого специалисты прогнозировали рост ВВП Китая всего на 2%, а США – на 2,8%.
Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас предрекли рецессию мировой экономике в следующем году. По их мнению, это вызвано в том числе и замедлением развитых экономик Европы.
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В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит скорее символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что иссключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
В МИД пообещали ответить на решение США выслать в 2023 году ряд дипломатов
Замглавы МИД Рябков пообещал ответ Москвы на решение США выслать в 2023-м году несколько дипломатов
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023-го года, Россия ответит на эти действия необязательно симметрично, заявил во вторник журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, в Вашингтоне ввели абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания некоторых российских дипломатов.
«Мы отвечаем, всегда отвечаем по принципу «око за око», необязательно симметрично», – передает ТАСС слова Рябкова.
Он добавил, что вина за продолжающуюся череду взаимных высылок дипсотрудников лежит на США. Рябков указал, что США превратили работу дипмиссий в инструмент давления на Россию, хотя Москва предлагает стабилизировать этот вопрос.
При этом Рябков не уточнил, сколько американских дипломатов покинет Москву в начале следующего года.
Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
США собрались пригласить Россию на форум АТЭС в Сан-Франциско
Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году
Американская сторона пригласит Россию присоединиться к участию в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь 2023 года, сообщает Reuters.
Reuters ссылается на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея, в ходе которого прозвучало соответствующее заявление.
При этом Мюррей не уточнил, посетит ли российский президент Владимир Путин встречу лидеров форума АТЭС в 2023 году, передает ТАСС.
В этом году форум АТЭС проходил 18-19 ноября в столице Таиланда – городе Бангкоке. Российскую делегацию на саммите возглавлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Кремле сообщали, что Путин не станет направлять видеообращение форуму АТЭС.
Ранее посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский напомнил, что председательство в АТЭС перешло к Соединенным Штатам. Он выразил надежду, что американская сторона выполнит свои обещания по ответственному председательству в АТЭС и обеспечит равноправное участие всех экономик региона в мероприятиях форума на своей территории.
Напомним, участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН в сентябре омрачилось проблемами с выдачей американских виз и логистикой из-за санкций против России. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Разведчица из США призвала Байдена прекратить конфликт на Украине
Экс-сотрудница американской разведки Коффлер призвала Белый дом не разжигать конфликт на Украине
Действующему президенту Джо Байдену необходимо прекратить разжигать ситуацию на Украине, выразила мнение бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер.
По ее словам, уже пора приложить усилия для того, чтобы российско-украинский конфликт перешел в мирные переговоры, так как оружейный запас США практически опустел, а страны несут колоссальные бюджетные потери, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Fox News.
Коффлер добавила, что президент Украины Владимир Зеленский в своем стремлении к войне преследует какие-то нереалистичные цели, а его желание вести переговоры только с новым российским лидером вообще не претендует на серьезное отношение к ситуации.
Экс-разведчица заверила, что жители Штатов, в отличие от Байдена, всё больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем.
«Размышлять о смене режима в стране – обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент (Путин – прим. ВЗГЛЯД) пользуется поддержкой 75% граждан, – это самообман», – прокомментировала она поддержку Байденом Зеленского в стремлении подождать, пока в России появится новый лидер.
Коффлер также напомнила, что политики США не раз высказывались по поводу вывода военных России с Украины и передачи Киеву российских территорий, указав, что это воспринимается как провокация, которая непременно вызовет ответные действия со стороны Кремля.
Экс-сотрудница разведки предположила, что в Белом доме постепенно приходят к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный арсенал закончатся, что «пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить».
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заверил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине.
При этом в конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.
Американский инвестор заявил о выгоде вложений в Россию
Известный вкладчик из США Джим Роджерс счел вложения в Россию выгодными «прямо сейчас»
Вложения в Россию и Украину могут оказаться выгодными и их могут рассмотреть инвесторы, которые не находятся под действием западных санкций, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, можно заработать большую сумму, если вложить деньги в страну, где проходят военные действия или гражданская война, особенно в случае с приближением окончания конфликта, передает РИА «Новости».
Роджерс добавил, что сам бы инвестировал деньги в Украину или Россию «прямо сейчас», если бы мог.
По мнению инвестора, многим западным инвесторам пришлось покинуть российскую нишу «из-за их собственных правительств», однако если набраться терпения и подождать, пока вложенные средства принесут прибыль, можно получить довольно много.
Роджерс – один из самых знаменитых инвесторов в мире, вместе с миллиардером Джорджем Соросом создал инвестфонда Quantum.
Ранее американский инвестор выразил мнение, что потолок цен на нефть из России, введенный Западом, не будет иметь никакого эффекта.
Песков: Грайнер перед освобождением выполнила нужные для помилования процедуры
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перед своим освобождением и возвращением в США выполнила все необходимые процедуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все необходимые процедуры были выполнены», – ответил он на вопрос, писала ли спортсменка прошение о помиловании, сообщает ТАСС.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными России и Украины
В США подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной
Гражданин США, который воевал на стороне Киева, был освобожден в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил сообщения об освобождении американца, а также добавил, что в Белом доме приветствуют эту новость. При этом Кирби из-за конфиденциальности не стал приводить подробности об освобожденном, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, накануне 104 военнослужащих ДНР были освобождены из украинского плена.
Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила, что воевавший на стороне Киева американец Суэди Мурекези был освобожден в рамках обмена пленными. По данным издания, уроженец Руанды Мурекези проживал на территории Украины с 2018 года.
Сообщалось также, что похищенный СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей освобожден в ходе недавнего обмена пленными.
Приговорившая Бута судья сказала, что поддержала бы обмен Винника на Уилана
Приговорившая Бута судья Шейндлин: Я бы поддержала обмен Винника на Уилана
Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, возглавлявшая процесс против Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам заключения, заявила, что поддержала бы обмен россиянина Александра Винника на американца Пола Уилана.
Отвечая на вопрос, поддержала бы она обмен Уилана на Винника, Шейндлин сказала: «Поддержала бы, но я лишь частное лицо», передает РИА «Новости».
«Винник занимался деятельностью, затрагивающей проблемы кибербезопасности... мне кажется, мы можем обойтись без него...», – заметила Шейндлин.
Ранее газета Washington Post писала, что последние несколько месяцев представители Госдепартамента выступали за обмен россиянина Бута на Уилана и Бриттни Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен «россиянина Вадима Красикова». Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок Красиков, дали понять США, что его освобождение было бы «неудачным решением». Речь идет о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя – Вадим Красиков.
Отвечая на просьбу прокомментировать публикации о переговорах на счет обмена Уилана на Красикова, Шейндлин сказала: «Ну нет, это невозможно. Германия – это не США. Они должны принять собственное решение».
Напомним, в США СМИ и политики критикуют администрацию Джо Байдена за обмен Грайнер на Бута в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. Соколова («Красикова») в Германии обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, боевика, который принимал участие в чеченской войне. На Западе утверждают, что Соколов связан с российскими спецслужбами.
В Пентагоне заявили о незаинтересованности в эскалации на Украине
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил о незаинтересованности США в эскалации боев на Украине
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Соединенные Штаты не заинтересованы в расширении масштабов боевых действий на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон теперь якобы не возражает против нанесения Украиной ударов по территории России, пресс-секретарь Пентагона заверил, что США по-прежнему сконцентрированы только на том, чтобы помогать Украине «защищать себя и возвращать свою суверенную территорию». Он отметил, что в администрации США ранее уже говорили, что не заинтересованы в эскалации конфликта, передает ТАСС.
В конце прошлой недели британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США больше не настаивают, чтобы Вооруженные силы Украины не наносили ударов по территории России, так как меньше опасаются эскалации ситуации со стороны Москвы.
После этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать территорию России, если будут наноситься новые удары по Украине.