|
|
Песков: Нужно сделать так, чтобы уехавшие из страны захотели вернуться
Песков предложил бороться за уехавших из страны граждан, не вставших на путь «вражеского отношения к России»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российскому руководству следует «бороться» за тех, кто покинул страну, но не «скатился на стезю вражеского отношения» к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, – это наши граждане, за которых нам надо бороться», – сказал песков в ролике, опубликованном Life.ru.
Он добавил, что нужно сделать так, чтобы те, кто уехали и не являются врагами России, захотели вернуться. По словам Пескова, это очень сложная тема, но нельзя «открывать какие-то ящики Пандоры». Представитель Кремля указал, что «враги есть враги, и с ними надо бороться», но все остальные – российские граждане.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в ходе беседы с РИА «Новости» заявил, что ведется работа над мерами в отношении уехавших из России и наносящих ей ущерб.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно дополнить УК РФ пунктом о конфискации российского имущества у тех, кто, выехав за рубеж, считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, и поддерживать нацистов и убийц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в стране началась дискуссия об отношении покинувшим Россию в 2022 году. Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
|
|
Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
|
|
Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
США сообщили о работе по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
Советник Госдепа Шолле заявил о работе Вашингтона с Белградом по «нейтрализации» деятельности ЧВК «Вагнер»
США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер», сообщил советник Госдепа Дерек Шолле, отметив, что такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Как утверждала Politico, США активизировали сбор информации о деятельности «вагенровцев». По данным издания, речь идет в том числе о действиях ЧВК в Сербии и ЦАР. США якобы «все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины».
В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира». Он выразил обеспокоенность действиями «вагенровцев» и сообщил, что США «работают» как с Белградом, так и с «остальным миром», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
|
|
Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
|
|
ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
|
|
Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США подтвердили освобождение арестованного в России американца Дадли
Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли возвращается домой после освобождения из-под ареста в России, заявил американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.
Тэйлор Дадли освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск – Безледы, и находится вместе со своей матерью Шелли и с сопровождаемый его командой Richardson Center на пути домой, передает РИА «Новости» со ссылкой на письменный ответ американского посредника.
Местные СМИ сообщили, что 35-летнего Дадли задержали российские пограничники в апреле 2022 года после того, как он с неясными целями проник в Калининградскую область из Польши, где принимал участие в музыкальном фестивале.
В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ
|
|
«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ.
«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
«Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт.
«Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский.
Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса».
Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску.
С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе.
Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
|
|
Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
Глава офиса Зеленского пожаловался на попытки «украсть» Королева у Украины
Глава офиса Зеленского Ермак назвал Королева украинским инженером и посетовал на попытки «украсть» его имя у Киева
|
|
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак пожаловался на то, что у Киева хотят «украсть» имя советского ученого Сергея Королева, которого Ермак назвал украинским инженером.
Ермак написал в Telegram, что «сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева». По словам Ермака, «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится».
Напомним, на Украине активно записывают в число украинцев русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения: Королева, Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского и многих других.
Хотя в анкете при поступлении в Киевский политехнический институт Королев назвался украинцем, в последующие годы в документах в графе «национальность» он неоднократно указывал, что он русский. Сенатор Алексей Пушков заявлял, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».