Песков: Нужно сделать так, чтобы уехавшие из страны захотели вернуться

Песков предложил бороться за уехавших из страны граждан, не вставших на путь «вражеского отношения к России»

Российскому руководству следует «бороться» за тех, кто покинул страну, но не «скатился на стезю вражеского отношения» к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, – это наши граждане, за которых нам надо бороться», – сказал песков в ролике, опубликованном Life.ru.

Он добавил, что нужно сделать так, чтобы те, кто уехали и не являются врагами России, захотели вернуться. По словам Пескова, это очень сложная тема, но нельзя «открывать какие-то ящики Пандоры». Представитель Кремля указал, что «враги есть враги, и с ними надо бороться», но все остальные – российские граждане.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в ходе беседы с РИА «Новости» заявил, что ведется работа над мерами в отношении уехавших из России и наносящих ей ущерб.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно дополнить УК РФ пунктом о конфискации российского имущества у тех, кто, выехав за рубеж, считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, и поддерживать нацистов и убийц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в стране началась дискуссия об отношении покинувшим Россию в 2022 году. Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах.