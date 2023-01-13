Володин предложил принять «закон для негодяев»

Володин предложил внести в УК пункт о конфискации имущества негодяев

Уголовный кодекс России следует дополнить пунктом о конфискации российского имущества у тех сограждан, которые, выехав за рубеж, считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать нацистов и убийц, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем Telegram-канале отметил, что эти негодяи пытаются выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом.

Он напомнил, что, в соответствии с российским законодательством, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Однако практика показала, что существующих мер реагирования недостаточно.

По словам спикера Госдумы, уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране: находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом, отметил Володин, они чувствуют безнаказанность, позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров.

Закон о конфискации имущества у таких граждан позволит возместить нанесенный ущерб. «Но совести им это, конечно, не вернет», – добавил Володин, и попросил подписчиков высказаться по данной инициативе.

Ранее Володин предлагал повысить налоги для уехавших россиян.

Газета ВЗГЛЯД писала, на какие две категории делятся россияне, уехавшие из страны.