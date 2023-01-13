В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей

В Соледаре рассказали, как ВСУ вывезли из города всю технику и вещи местных жителей

ВСУ увезли из города Соледар в ДНР всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей, рассказал местный житель Сергей Кузин.

По его словам, вывозили все, даже туалетную бумагу. Украинские военные выламывали двери и ворота пустующего после отъезда людей жилья, загружали в гражданские машины бытовую технику, вещи, передает РИА «Новости».

Сам Кузин рассказал, что поймал военных на месте, когда вместе с отцом пришел с отцом. «А они нам сказали, что позицию ищут», – вспоминает он.

Также местный житель добавил, что одна его знакомая выехала на Украину и рассказала позже, что на территории государства больше ломбардов с вывезенной из Донбасса техникой, чем продуктовых магазинов.

Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.