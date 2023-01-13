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В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей
В Соледаре рассказали, как ВСУ вывезли из города всю технику и вещи местных жителей
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ВСУ увезли из города Соледар в ДНР всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей, рассказал местный житель Сергей Кузин.
По его словам, вывозили все, даже туалетную бумагу. Украинские военные выламывали двери и ворота пустующего после отъезда людей жилья, загружали в гражданские машины бытовую технику, вещи, передает РИА «Новости».
Сам Кузин рассказал, что поймал военных на месте, когда вместе с отцом пришел с отцом. «А они нам сказали, что позицию ищут», – вспоминает он.
Также местный житель добавил, что одна его знакомая выехала на Украину и рассказала позже, что на территории государства больше ломбардов с вывезенной из Донбасса техникой, чем продуктовых магазинов.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
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Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
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Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».
«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».
Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
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В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».
При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».
Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков
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Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен.
По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда.
Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию».
Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».
По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
Директор Нагиева удивилась сообщениям о пожертвованиях артиста на СВО
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Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
Шайкина удивилась, почему информация из соцсетей является каким-то инфоповодом. По ее словам, если Нагиев «когда-нибудь делает что-нибудь доброе, никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде, ни в непонятных соцсетях, ни в прессе».
«Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами. Для меня вообще странно, что сейчас журналисты черпают информацию из непонятных записей в соцсетях», – заявила директор артиста «Газете.Ru».
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Напомним, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны словами «Дима дома». При этом Нагиев заявил, что взял творческую паузу и не участвует в популярных телевизионных проектах, где раньше был ведущим.
Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Испанский писатель Вильярройя рассказал о планах Запада расчленить Россию
Испанский писатель Вильярройя заявил о плане Запада демонтировать и расчленить Российское государство
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Россия сопротивляется однополярному миру во главе с США и НАТО, поэтому западные противники хотят ее демонтировать и расчленить, выразил мнение испанский писатель и журналист Хосе Мигель Вильярройя.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Пул N3, он отметил, что поддерживает Москву, потому что она практически в одиночку, если не считать поддержку Китая, противостоит однополярному миру, который сформировался после распада Советского Союза и привел мир к катастрофическим последствиям для многих людей.
Вильярройя дал свой прогноз насчет окончания конфликта на украинской территории, заявив, что «война закончится, когда Россия займет всю Украину». Также он напомнил о жителях Донбасса, которые с 2014 года живут под украинскими обстрелами. Журналист добавил, что другого решения Москве не оставили.
Кроме того, писатель подчеркнул, что Украина сопротивляется исключительно по причине того, что Европа позволяет ей сопротивляться, отправив им «все, что можно было отправить из вооружения, и все деньги».
Вильярройя добавил, что не стоит винить президента Владимира Путина в том, что европейцы страдают из-за введенных их лидерами антироссийских санкций.
«Путин не налагал на вас никаких санкций. Если ваш счет за электроэнергию стал дороже, то это не из-за Путина. Потому что до войны вы уже платили больше», – подчеркнул автор.
Писатель заметил, что Европа самостоятельно приняла решение покупать сжиженный газ в США втридорога.
«Проблема не в Путине. Проблема в русских людях, которым надоели определенные вещи, которые делают с ними из Запада и США», – заключил он.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
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В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против России может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против России по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».
МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом»
Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»
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Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав России вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.
Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».
Полищук отметил, что России приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».
Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против России и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».
По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».
Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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Российскими войсками на Купянском направлении наносились удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районах Берестового, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, возле Кисловки, Табаевки, Ольшаны, Крахмального и Першотравневого Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий российских подразделений на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Новолюбовка, Стельмаховка, Невское ЛНР, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки уничтожены более ста военнослужащих, четыре бронемашины.
Продолжались успешные наступательные действия российских войск на Донецком направлении, отчитались в Минобороны.
В результате авиаударов и огня артиллерии потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, три бронемашины.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении недалеко от Пречистовки, Новомихайловки и Новоселки ДНР ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ рядом с городом Запорожье и в поселком Новоивановка Запорожской области, а также 76 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Депутат решил обратиться в СК для проверки Гребенщикова на содействие терроризму
Депутат Госдумы Султан Хамзаев решил обратиться в СК из-за высказываний Гребенщикова
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев подготовил запрос в Следственный комитет с целью проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России.
Хамзаев заявил, что подготовил запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Бориса Гребенщикова в его интервью по статьям: «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», а также «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и «Содействие террористической деятельности», передает РИА «Новости».
По словам депутата, высказывания музыканта не должны оставаться без реакции и должной оценки. Кроме того, Хамзаев считает, что заявления «чумных актеров» являются идеологической войной, направленной на формирование пораженческого общественного мнения.
Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в ДНР
В Донецкой народной республике (ДНР) истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-25, сообщило российское Министерство обороны.
Самолет сбили у населенного пункта Никаноровка в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях возле населенных пунктов Купянск, Петропавловка (Харьковская область), Ивановка (ДНР) уничтожены три украинские РСЗО «Град».
У поселков Лозовое и Песчаное (ДНР) уничтожены две артиллерийские системы М777 и М109 Paladin (производство США). Возле Лозового также уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
У поселка Бурлацкое (ДНР) и города Орехова (Запорожская область) уничтожены две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».
Российские ПВО за сутки ликвидировали пять украинских беспилотников у поселков Старобельск, Червонопоповка, Софиевка (ЛНР), Никольское (ДНР), три снаряда HIMARS и «Ольха» у Молчанска и Чистополье (Запорожская область).
С начала СВО были уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотника, 400 зенитных комплексов, 7486 танков и броневиков, 979 машин РСЗО, 3813 орудий артиллерии и минометов.