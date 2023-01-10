Американист назвал основную цель польских претензий на репарации от ФРГ

«Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали «ковидную помощь» в 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать получение этих денег. В том числе, и напоминая о репарациях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии возмещение за ущерб времен Второй мировой.

«Известно, что у нынешней польской власти – у консервативно-националистической партии «Право и справедливость» – плохие отношения и с евробюрократией, и с властями Германии. При этом Варшава регулярно апеллирует к своим хорошим отношениями с США в рамках своих противоречий и противостояния внутри Евросоюза», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.

«Сейчас Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали большой объема «ковидной помощи» на общую сумму около 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать предоставление этих денег себе. В том числе и пытаясь выбить те самые репарации от Германии», – указывает эксперт.

Хотя Варшава в свое время отказалась от попыток получения репарационных выплат за Вторую мировую войну, но сейчас в Польше вновь подняли эту тему, заметил Дудаков. «Поляки пытаются пользоваться поддержкой Вашингтона для продвижения собственных интересов, – подчеркнул политолог. – Очевидно, что Варшава пытается стать новым, альтернативным центром Евросоюза».

Так, например, Польша призывает вернуться к традиционной энергетике с использованием угля, что идет вразрез с «зеленой повесткой», которую постулирует Берлин, напомнил Дудаков. Одновременно, заметил он, Варшава стремится переоснастить польскую армию, превратив ее в одни из самых боеспособных вооруженных сил внутри ЕС – во всяком случае, сильнее, чем бундесвер.

«Америке же подобная ситуация тоже довольно-таки выгодна, учитывая, что это усиливает раздрай внутри Евросоюза. Польша и Германия перетягивают одеяло, ослабляя тем самым организацию, а Вашингтон играет на противоречиях, ослабляющих ЕС изнутри», – заметил Дудаков.

Крайне маловероятно, что Берлин пойдет на подобные репарационные выплаты, и столь же маловероятно, что этот вопрос скоро уйдет из польской политической повестки, резюмировал эксперт.

Во вторник Польша обратилась к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Германии военные репарации. «Мы считаем, что США – это государство, которое отвечает за глобальный порядок», – подчеркнул замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.

Накануне Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха. По словам Яблоньского, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.

Несколькими днями ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии. Напомним, что в начале января Польша уже обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о репарационных требованиях поляков, которые совпадают с интересами Соединенных Штатов.

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