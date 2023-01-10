|
|
Американист назвал основную цель польских претензий на репарации от ФРГ
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали «ковидную помощь» в 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать получение этих денег. В том числе, и напоминая о репарациях», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Малек Дудаков. Польша обратилась к Конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии возмещение за ущерб времен Второй мировой.
«Известно, что у нынешней польской власти – у консервативно-националистической партии «Право и справедливость» – плохие отношения и с евробюрократией, и с властями Германии. При этом Варшава регулярно апеллирует к своим хорошим отношениями с США в рамках своих противоречий и противостояния внутри Евросоюза», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.
«Сейчас Польша столкнулась с тем, что ей заблокировали большой объема «ковидной помощи» на общую сумму около 40 млрд евро. Варшава эксплуатирует любые инфоповоды, чтобы пролоббировать предоставление этих денег себе. В том числе и пытаясь выбить те самые репарации от Германии», – указывает эксперт.
Хотя Варшава в свое время отказалась от попыток получения репарационных выплат за Вторую мировую войну, но сейчас в Польше вновь подняли эту тему, заметил Дудаков. «Поляки пытаются пользоваться поддержкой Вашингтона для продвижения собственных интересов, – подчеркнул политолог. – Очевидно, что Варшава пытается стать новым, альтернативным центром Евросоюза».
Так, например, Польша призывает вернуться к традиционной энергетике с использованием угля, что идет вразрез с «зеленой повесткой», которую постулирует Берлин, напомнил Дудаков. Одновременно, заметил он, Варшава стремится переоснастить польскую армию, превратив ее в одни из самых боеспособных вооруженных сил внутри ЕС – во всяком случае, сильнее, чем бундесвер.
«Америке же подобная ситуация тоже довольно-таки выгодна, учитывая, что это усиливает раздрай внутри Евросоюза. Польша и Германия перетягивают одеяло, ослабляя тем самым организацию, а Вашингтон играет на противоречиях, ослабляющих ЕС изнутри», – заметил Дудаков.
Крайне маловероятно, что Берлин пойдет на подобные репарационные выплаты, и столь же маловероятно, что этот вопрос скоро уйдет из польской политической повестки, резюмировал эксперт.
Во вторник Польша обратилась к американскому Конгрессу с просьбой помочь получить от Германии военные репарации. «Мы считаем, что США – это государство, которое отвечает за глобальный порядок», – подчеркнул замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик.
Накануне Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха. По словам Яблоньского, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
Несколькими днями ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии. Напомним, что в начале января Польша уже обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о репарационных требованиях поляков, которые совпадают с интересами Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киссинджер назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Киссинджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
|
|
Нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией, написал в своей новой книге бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Рецензию на его труд подготовила для издания Foreign Affairs бывший президент Фонда Карнеги за Международный мир Джессика Мэтьюс. По мнению бывшего дипломата, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить ситуацию, передает РИА «Новости».
Киссинджер отметил, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала. В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».
Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
Ранее Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США сделали новое предупреждение Украине по России
Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России
Поставки новой натовской техники, которую можно охарактеризовать как наступательную, Украина не должна применять для ударов по территориям, которые Запад признает частью РФ, заявил обозреватель Андреас Клут.
Клут в статье для Bloomberg отметил, что украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России и, вероятно, должны воздерживаться от нанесения ударов по стране в целом, передает РИА «Новости».
По его словам, западные страны осторожно выбирают модели вооружений, которые они направляют для ВСУ. Это связано с тем, что главным приоритетом для США и союзников остается избежание прямой конфронтации с Москвой.
При этом объявление об отправке Киеву новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стало серьезным сдвигом в риторике США, Германии и Франции, так как ранее члены НАТО отказывались предоставлять подобные машины, подытожил Клут.
В пятницу в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
|
|
США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
В Совфеде оценили идею Киссинджера по завершению конфликта на Украине
Пушков: Администрация Байдена неспособна реализовать идеи Киссинджера по Украине
|
|
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметив, что в администрации Джо Байдена нет людей, способных сделать предложения авторитетного дипломата частью внешней политики США.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что Генри Киссинджер, несмотря на его несомненный авторитет, не слишком популярен в правящих кругах США, одержимых идеей «победы над Россией». И здесь, по его словам, надо учесть, что за 50 лет, со времен, когда Киссинджер был госсекретарем, произошла деградация американской элиты.
По его словам, «зацикленная на безумной идее «конца истории», испорченная миражом неоспоримой американской гегемонии, эта элита стала исповедовать черно-белый подход ко всем мировым событиям и не способна мыслить иначе, кроме как через навязывание миру воли США». Он также напомнил, что «покойный сенатор Крэнстон называл это «высокомерием силы». Поражение в Афганистане, отступление в Сирии, провал попыток «смены режима» в Иране и Венесуэле эту элиту ничему не научили, подчеркнул Пушков.
«Вероятно, среди сенаторов и в администрации Байдены есть люди, способные понять предложения Киссинджера по Украине, но сделать их частью внешней политики США – нет», – резюмировал Пушков.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией. По его мнению, если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их». Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».
В июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.
Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.
Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.
Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Варшава пригрозила Берлину «большими проблемами» из-за отказа обсуждать репарации
Замглавы МИД Польши Яблоньский: Отказ обсуждать репарации станет большой проблемой для Берлина
|
|
Отказ властей Германии обсуждать вопрос военных репараций может обернуться большими проблемами для Берлина, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Яблоньский в эфире Польского радио заявил, что отказ Германии обсуждать данный вопрос подтверждает «самые плохие предчувствия». По его словам, были оптимистические мнения, что Германия, возможно, согласится сесть за стол переговоров, делая вид, что готова обсуждать этот вопрос.
«А мы, однако, имеем дело с высокомерием», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы МИД Польши подчеркнул, что немецкое государство несет ответственность за преступления Третьего рейха, говоря при этом, что дело закрыто, однако, считает польский политик, оно никогда не было открыто.
По его словам, характер ответа Берлина станет для Германии большой имиджевой проблемой, поскольку Польша намерена говорить об этом очень громко.
«Им будет очень стыдно за это», – добавил Яблоньский.
Ранее Варшава заявила, что отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии.
СМИ: Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России
Welt: Варшава убеждает партнеров по НАТО в необходимости ослабить Россию
Польша пытается убедить партнеров по НАТО в необходимости принятия более жестких мер против России, в частности расширить поставки оружия на Украину, сообщили дипломатические источники в польском МИД.
Немецкая Die Welt пишет, что некоторые члены НАТО – в том числе Германия – похоже, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша же стремится ослабить Москву в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
По мнению опрошенных экспертов из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в группу стран, выступающих за скорейшее мирное урегулирование входят Германия и Франция, тогда как «победы» Украины любыми средствами жаждут прибалтийские страны, Чехия, Словакия, но возглавляет этот список Польша.
Эксперт польского центра (OSW) Юстина Готковска отметила, что даже Соединенные Штаты и Великобритания, которые хоть и оказывают существенную военную поддержку Украине, менее радикальны.
В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине. Он также отметил, что Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard.
Ранее власти Польши сообщили о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину
|
|
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.
Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.
«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина, скорее, проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.
В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.
В Бундестаге разъяснили позицию Германии по поставкам Украине танков
Глава СДПГ Клингбайль: Германия не будет поставлять Украине танки «Леопард» в одностороннем порядке
|
|
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.
Немецкий политик в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) выступил с утверждением, что ни одна страна сейчас не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как «Леопард-1» (Leopard 1) или «Леопард-2» (Leopard 2), передает ТАСС.
Сопредседатель СДПГ также напомнил, что в Москве уже не раз заявляли о том, что западные государства давно являются воюющей стороной на Украине. Поэтому он назвал правильным, что американцы, французы, а также федеральное правительство Германии постоянно думают о том, могут ли их страны оказаться вовлеченными в эту войну.
При этом он заявил о решимости Запада не ослаблять усилий в поддержке Киева. По его словам, поставки боевых машин пехоты являются сигналом о том, что западный альянс продолжит поддерживать Украину. Он также заверил, что, несмотря ни на что, власти Германии, конечно, будут и дальше смотреть, какими могут быть следующие шаги.
Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Регулятор Германии сообщил о выходе рынка газа на «ценовое плато»
Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато»
Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что рынок газа вышел на определенное ценовое плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года.
Мюллер заявил в интервью изданию Bild am Sonntag, что цены на газ достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие один-два года. При этом, по его мнению, существуют три серьезных фактора риска: следующая зима может быть холоднее; Китай может снова увеличить потребление газа, которое сейчас ниже обычного; существует угроза безопасности газовой инфраструктуры, что показала атака на «Северные потоки», передает ТАСС.
Накануне цены на газ в Европе завершили первую торговую неделю у отметки почти 760 долларов за тысячу кубометров, снизившись в годовом выражении примерно на треть, впервые за 16 месяцев стоимость голубого топлива опускалась ниже 700 долларов.
В Германии допустили поставку Украине танков Leopard
Власти Германии не исключили поставку Киеву боевых танков Leopard
Правительство Германии в будущем может принять решение о поставках Украине боевых танков Leopard, считает вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
«Нет, это, конечно, не исключено», – сказал Хабек в эфире телеканала ARD на вопрос о возможности предоставления Украине танков «Leopard -1» или «Leopard -2».
«Мы изучаем ситуацию, мы согласовываем свои действия с другими странами. Мы будем наблюдать за тем, как дальше будет развиваться дискуссия [по этому вопросу в Германии]», – утверждал министр. По его словам, динамика в вопросе поставок оружия Киеву будет изменяться в зависимости от динамики развития хода боевых действий на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП) заявили, что, помимо отправки Украине БМП Marder, Германия должна поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.
Накануне Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Польского чиновника уволили из-за разговора президента страны с Вованом и Лексусом
|
|
Директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши потерял свою должность из-за разговора лидера страны Анджея Дуды с российскими пранкерами, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
После того, как российские пранкеры опубликовали записанный разговор с президентом Анджеем Дудой, по неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики Канцелярии президента Петр Гиллерт, передает сообщение РИА «Новости».
Радиостанция утверждает, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь президента Польши с лидерами других государств.
Ранее Дуда в день падения украинской ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате два человека погибли. Через некоторое время киевские власти признали, что обломки действительно принадлежат ВСУ.
Болтон захотел стать президентом США
Болтон заявил о намерении баллотироваться в президенты США из-за Трампа и России
|
|
Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что хочет баллотироваться в президенты США с целью помешать Трампу вернуться в Белый дом, сообщают СМИ.
В Twitter (соцсеть заблокирована в России) британской телепередачи Good Morning Britain сообщается, что Болтон решил «баллотироваться в президенты США в попытке помешать своему бывшему боссу».
Сам Болтон заявил, что США нужна «более сильная внешняя политика». По его словам, «не только в Москве, но и в таких местах, как Пекин», должны понять, что «неспровоцированная агрессия против соседей – это не то, что Соединенные Штаты и их союзники будут терпеть».
Болтон подчеркнул, что участвует в выборах, чтобы бороться за победу. По его мнению, поддержка Трампа в Республиканской партии переживает упадок, пишет Breitbart.
Напомним, Болтон заявил, что Трамп войдет в историю как худший президент США. Он утверждает, что Трамп считал Украину частью России.
Патрушев раскрыл цели Запада на Украине
Патрушев: США затеяли ситуацию с Украиной для стравливания двух народов
Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, традиции и культура двух народов неотделимы друг от друга, это США стравливают русских и украинцев, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что традиции и культура украинцев близки жителям России, более того, наследие русского народа неотделимо от украинского. Он подчеркнул, что Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам быть не может
Он отметил, что в Крыму украинский язык сохранился как один из государственных, продолжают работать украинские культурные центры, выступать национальные ансамбли песни и танца. Кроме того, по словам Патрушева, на юге Дальнего Востока большое количество переселенцев с царских времен, они считают родной культуру украинского народа.
Секретарь Совета безопасности РФ указал, что США затеяли ситуацию с Украиной для того, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Кроме того, по словам Патрушева, миллионам людей запрещают говорить на русском языке, заставляют забыть свои истоки.
«Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты», – отметил он, добавив, что многие украинцы уже поняли, что Запад их руками воюет против России, и чем больше граждан Украины это поймет, тем больше жизней будет сохранено.
Патрушев отметил, что события на Украине – это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией, спецоперация должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа.
Он также подчеркнул, что наиболее одиозных украинских неонацистов их зарубежные кураторы могут спасти, чтобы попытаться привлечь к организации госпереворотов и диверсий в других странах, такая схема использовалась в период разгрома фашистской Германии.
Патрушев напомнил, что в 1945 году американцы, англичане и подконтрольные им западногерманские власти отчитались о денацификации своей зоны оккупации Германии, при этом спасенных от наказания нацистов использовали для создания вооруженных сил ФРГ, а также агентурной сети американской и английской разведок, в том числе для тайных операций против стран социалистического лагеря.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отношения России и США переходят в новую стадию.
Польские СМИ: Ситуация на Украине вынудила повысить шпионам зарплаты
Rzeczpospolita: Польша будет вынуждена поднять зарплаты шпионам в связи с ситуацией на Украине
Ситуация на Украине вынудила Польшу поднять шпионам зарплаты, заявила обозреватель издания Rzeczpospolita Изабелла Кацпшак.
По ее словам, украинский конфликт показал, что в Польше сформировано недостаточное финансирование польской разведки и контрразведки касательно и ресурсов, и кадров, передает РИА «Новости» со ссылкой Rzeczpospolita.
Также Кацпшак отметила, что страна этим планирует мотивировать разведчиков прекратить череду увольнений. По словам депутата польского сейма Адама Шлапка, у сотрудников спецслужб стало гораздо больше работы, а их роль «крайне важна».
Кацпшак подсчитала, что с началом конфликта на Украине в агентстве разведки увеличились потребности, в то время как бюджет на 2022 год сократился почти на 20%.
Как отметил экс-сотрудник разведки Томаш Бронись, большинство жен даже не знают, чем занимаются мужья, не знают об этом и друзья сотрудников разведки.
«Приходится врать ради дела. Это сложно и обременительно. И компенсацией, безусловно, должны быть высокие зарплаты», – отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что Польша призывает НАТО бросить все силы на ослабление России.
В Бундестаге призвали Германию отправить Украине танки Leopard
В Бундестаге призвали Берлин в координации с НАТО поставить Украине боевые танки Leopard
Помимо отправки Украине БМП Marder, Германия должна поставить и немецкие боевые танки Leopard, но в координации с партнерами по НАТО, считают вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт (от партии «Зеленые») и Вольфганг Кубики (от партии СвДП).
Немецкая Hamburger Abendblatt пишет, Геринг-Эккардт заявила, что остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder «было бы неправильно».
«Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard», – добавила вице-президент Бундестага, передает РИА «Новости».
Кубики разделяет эту позицию. По его словам, «целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard». При этом он добавил, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть тесно скоординирован с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что для Берлина в вопросе поставок оружия Киеву, в том числе танков «Леопард», важно не совершать односторонних шагов.