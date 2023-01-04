В Польше указали на слабость немецкой дипломатии из-за отказа обсуждать репарации

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4 января, среда  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России

Дальняя авиация России угрожает самым защищенным и удаленным объектам на территории Украины Юрий Смитюк/ТАСС
В наступившем году российская стратегическая авиация нарастит участие в военной спецоперации. Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш анонсировал мощные удары по ВСУ высокоточным вооружением. Эксперты предупреждают, что потребуется дополнительная защита аэродромов стратегической авиации, вплоть до создания ложной сети ВПП с муляжами ракетоносцев. Какие цели на Украине будут в приоритете у российских «стратегов»? Подробности...
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Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

Boeing E-3A Sentry – один из главных инструментов воздушной разведки НАТО nato.int
В 2022 году одной из главных примет идущей на Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг, как говорят православные батюшки, «оскотинился – губит душу свою». «Преступающий закон прежде всего грешит против себя самого», – подтверждает христианскую истину исламский хадис. Подробности...

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...

Уроки казахстанского взрыва год спустя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 4 комментария

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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    Главная тема


    Какой курс рубля нужен экономике в 2023 году

    Ночь 1 января


    В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке

    «горелые матрасы»


    В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке

    киевский упрек


    Украину возмутила беседа нового главы МИД Израиля с Лавровым

    Видео

    конфликт на Балканах


    Новую войну за Косово отменили только на время

    подведение итогов


    Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

    АПЛ «Генералиссимус Суворов»


    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    объекты энергетики


    Удары по Украине подверглись корректировке

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    В Польше указали на слабость немецкой дипломатии из-за отказа обсуждать репарации

    4 января 2023, 14:48

    Текст: Ольга Иванова

    Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

    В интервью агентству РАР он отметил, что позиция Германии характеризует немецкую дипломатию как «достаточно слабую».

    «У меня создается впечатление, что Германия вообще боится какой-либо дискуссии или дебатов, зная, что все их аргументы попросту будут опровергнуты», – приводит слова Мулярчика РИА «Новости».

    Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.

    В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
    В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
    		    3 января 2023, 19:50
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».

    В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. 

    Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

    Коментарии (69)
    В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
    		    3 января 2023, 16:30
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Ольга Иванова

    На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.

    «Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (48)
    Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
    		    3 января 2023, 15:05
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО  HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.

    Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.

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    Коментарии (33)
    Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
    Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
    		    3 января 2023, 17:55
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.

    В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».

    «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.

    Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.

    Коментарии (122)
    Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки

    3 января 2023, 20:40

    Текст: Вера Басилая

    Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.

    «Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.

    «Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.

    «История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.

    Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.

    Коментарии (44)
    В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
    Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
    		    4 января 2023, 01:33
    Фото: Viktor Pogontsev/
    Russian Look/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

    Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.

    Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

    Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. 

    Коментарии (104)
    Пушилин: Военные в Макеевке проявили мужество и героизм, спасая товарищей
    		    4 января 2023, 11:18
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания, когда 1 января попали под удар ВСУ в Макеевке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале Пушилин написал, что большинство военных, едва выбиравшись из поврежденного американскими HIMARS здания, приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они помогали им спасать остальных.

    Пушилин отметил, что какая-то часть из погибших – это те, кто погиб, возвращаясь спасать своих сослуживцев.

    Напомним, в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке в новогоднюю ночь погибли 89 российских военнослужащих. Основной причиной гибели российских военных в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

    Коментарии (18)
    Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
    		    3 января 2023, 15:35
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении  нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

    Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.

    Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

    Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении  уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

    «Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.

    Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.

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    Коментарии (40)
    В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти
    Сенатор-республиканец Рубио: Некомпетентность элит привела США к краю пропасти
    		    4 января 2023, 07:59
    Фото: Alex Edelman/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.

    Сенатор отметил, что с течением времени один фактор остается неизменным в Соединенных Штатах: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни простых американцев. Он констатировал, что десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Как отметил законодатель, за это время Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется, передает РИА «Новости».

    Сенатор признал, что список уязвимостей Соединенных Штатов очень длинен. Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать американскую экономику, «поставив Уолл-стрит на место». Во-вторых, нужно вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную проамериканскую промышленную политику. В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы, так как глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Рубио с сожалением отметил, что в США место семей и коллективов заняли смерть и отчаяние.

    При этом главным внешнеполитическим вызовом и самой насущной угрозой для США республиканец назвал Китай. Рубио также выразил мнение, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.

    Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.

    Коментарии (26)
    В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
    В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»

    3 января 2023, 21:48

    Текст: Вера Басилая

    ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.

    «На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

    В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,

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    Коментарии (14)
    Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине
    Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Военный переворот на Украине возможен в случае отказа Киева выполнять указания Запада

    3 января 2023, 22:30

    Текст: Антон Никитин

    Военный госпереворот на Украине возможен, если Владимир Зеленский перестанет выполнять указания Запада и возомнит себя свободным правителем, выразил мнение бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

    Как отметил Мирошник в беседе с ТАСС, Зеленский в условиях тотального подавления оппозиции на Украине может не опасаться за свою власть. Однако, по мнению экс-посла ЛНР в Москве, военный госпереворот на Украине возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем.

    Мирошник считает, что на этот случай у Запада есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве выразил уверенность, что иностранная охрана Зеленского противодействовать аресту президента не будет, даже совсем наоборот – выполнит согласованный с кураторами план.

    При этом Мирошник отметил, что пока к политическим трансформациям на Украине еще нет существенных оснований, так как Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, а народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от мобилизации.

    Напомним, в ноябре минувшего года Мирошник отмечал, что диктаторский режим Зеленского на Украине может быть «снесен» поддержанным Западом военным путчем.

    Коментарии (17)
    Умер Руслан Хасбулатов
    		    3 января 2023, 22:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили его близкие.

    «Да, действительно, это так», – передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников политика. Руслану Хасбулатову было 80 лет.

    Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он закончил Московский государственный университет (МГУ). В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а 5 июня этого же года назначили первым зампредседателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

    С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

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    Премьер Японии заявил о поворотном моменте в истории мира
    Премьер Японии Кисида заявил о нахождении мира в исторической поворотной точке
    		    4 января 2023, 06:59
    Фото: Stanislav Kogiku/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Мир сталкивается с серьезными вызовами – региональными и глобальными проблемами – и находится в исторической поворотной точке, говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном на сайте японского председательства в Группе семи.

    По мнению Кисиды, в исторической поворотной точке мир оказался из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии заявил, что Группа семи (G7) решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, передает ТАСС.

    Среди вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, Кисида выделил сложную обстановку в мировой экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.

    Накануне Москва исключила обсуждение мира с Японией из-за политики Токио. Ранее в МИД предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности России и готова принять ответные меры для блокирования военных угроз РФ.

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    В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
    RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций

    4 января 2023, 08:26

    Текст: Александра Юдина

    Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.

    По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».

    Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.

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    Макрон предложил ответ на экономическую политику США
    Президент Франции Макрон призвал ответить США стратегией «сделано в Европе»
    		    3 января 2023, 17:07
    Фото: Panoramic/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Единым европейским ответом на экономическую политику США может стать стратегия «сделано в Европе», заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

    Макрон заявил, что европейским странам нужна стратегия «сделано в Европе», чтобы дать собственный ответ на «волюнтаристскую политику США». Президент Франции призвал защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив стратегическую зависимость, передает ТАСС.

    Напомним, во время визита в Вашингтон президент Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках акта о снижении инфляции «угрожают расколоть Запад». С критикой этого закона выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал на несовместимость положений IRA с законодательством о международной торговле.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. До этого в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.

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