Шойгу пообещал модернизировать работу военкоматов

Шойгу: В ближайшее время модернизируем работу военкоматов, оцифруем базы данных

Минобороны намерено в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

По словам Шойгу, в ближайшее время предстоит провести цифровизацию баз данных военкоматов, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, промышленностью, а также обновить систему организации гражданской и территориальной обороны, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что оборонное ведомство намерено улучшать механизмы реагирования на отдельные гражданские инициативы.

По словам министра обороны, программы обучения и планы поставок техники для ВС России должны составляться на основе анализа опыта на Украине и в Сирии.

Он напомнил, что президент поставил перед военным ведомством задачу принять исчерпывающие меры для качественного обновления ВС России и повышения их боевых возможностей.

Шойгу отметил необходимость проводить анализ и систематизацию опыта действий Российской армии на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники.

Глава военного ведомства поблагодарил всех военнослужащих, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

Ранее Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.