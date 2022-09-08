Эксперт объяснил причины роста пророссийских настроений в Херсонской и Запорожской областях

«Сейчас люди видят всю ту заботу, которая готова оказать Россия Херсонской и Запорожской областям. Видят контраст с действиями украинских властей. С осознанием этого пророссийские настроения будут только расти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее социологические опросы показали рост пророссийских настроений в Запорожской и Херсонской областях.

«Социологические исследования параллельно провеодили два центра – Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) и Крымский республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ). Сам факт того, что результаты опросов коррелируют между собой, говорит, что собранные данные объективны», – сказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов.

Согласно опросам ИНСОМАР и РИПСИ уровень пророссийских настроений в Запорожской и Херсонской областях продемонстрировал устойчивый рост. Так, 74% жителей Запорожской области и 61% жителей Херсонской области готовы проголосовать на референдуме о территориальной принадлежности своего региона.

Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской (71%) и Херсонской областей (63%) хотят видеть свой регион в составе России, следует из данных ИНСОМАР. В свою очередь, из исследования РИПСИ следует, что 83% жителей Запорожской области и 71% жителей Херсонской области готовы проголосовать на референдуме, к России из них желают присоединиться 81% и 71% соответственно. Возможность получения гражданства России положительно воспринимают 88% жителей Запорожской области и 84% жителей Херсонской области.

«Это не первые исследования на данную тему, – отмечает Шаповалов. – Уже можно с уверенностью говорить о тенденции к усилению пророссийских настроений в Херсонской и Запорожской областях. Абсолютное большинство жителей этих территорий готовы проголосовать на референдуме за присоединение к России. Более того, на основе тех данных, которые есть, можно смело судить о том, что эти настроения будут только усиливаться».

С чем связаны отмеченные тренды, вполне понятно, добавил политолог. По мере того, как формируются органы власти на освобожденных территориях, как они действуют, люди начинают ощущать заботу и помощь России. «Для всех становится понятно, что это не разовая акция, а целенаправленная долгосрочная стратегия», – указал политолог.

«Анализируя, жители сравнивают нынешние реалии с уже имеющимся опытом нахождения в составе Украины. Они осознают, что Киев осуществлял финансирование этих регионов по остаточному принципу, само государство было беднейшей страной Европы, к людям относились как к «неродному населению», а политическая система была пронизана национализмом», – заключил Шаповалов.

Соцопросы, зафиксировавшие настроения жителей освобожденных территорий, в среду стали темой обсуждения на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Фокус-группы показывают, что настроения людей разительно отличаются от тех, что были в середине лета. Если раньше люди охотно получали российские паспорта, но делали это почти тайно, то теперь многие из них этим буквально хвастаются», – рассказал сотрудник крымского института РИПСИ Сергей Юхин.

Директор ИНСОМАР по политическому анализу Виктор Потуремский, в свою очередь добавил: жителей Запорожской области и Херсонщиы также спрашивали о личном отношении к тому, должен ли после завершения спецоперации регион войти в состав РФ, либо стать самостоятельным государством или остаться в составе Украины. «В Запорожской области 71% высказался за вхождение в состав РФ, 6% хотят оставаться в составе Украины, столько же выразили желание жить как самостоятельное государство, а 17% затруднились ответить, – перечислил социолог. – В Херсонской области 63% хотят жить в составе России, оставаться украинцами хотят 11%, быть самостоятельной страной хотят 7%, а 19% не смогли ответить».

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