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Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии
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Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причину переезда в Ливан
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.
По ее словам, в Европе она точно вне закона.
«Я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», – поделилась экс-дипломат.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Путин рассказал о планах России и Казахстана вернуть тигров в Центральную Азию
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
Международный форум по сохранению тигра открылся в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) видеоприветствием Путина.
«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Между тем в правительстве Приморья сообщили, что Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
«В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья», – говорится в сообщении.
Исторически в Средней Азии и Закавказье обитала популяция туранских тигров, к настоящему времени вымершая. Исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой большой кошки.
Несколько лет назад правительство Республики Казахстан объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого прошла подготовка, в том числе создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш.
«В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций», – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.
Ранее исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду.
Путин прибыл на Камчатку
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.
Глава государства прилетел в регион, где, как ожидается, встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым, передает ТАСС.
После этого глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил «Восток-2022».
Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»
На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировать он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы Европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
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СМИ: Кабмин Финляндии скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний
Правительство Финляндии в ближайшие часы объявит об экстренном финансировании в размере нескольких миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
«Сегодня правительство объявит об экстренном финансировании в размере миллиардов евро для стабилизации рынка электроэнергии. Правительство соберется для переговоров по пакету финансирования в Доме сословий в 16.00 (совпадает с мск) и объявит о своем решении после завершения переговоров», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее в воскресенье об аналогичных мерах объявило правительство Швеции, предоставившее энергетическим компаниям страны гарантии ликвидности на сумму 250 млрд шведских крон (23,23 млрд долларов), которые будут действовать до марта следующего года.
Существуют опасения, что цены на электроэнергию резко вырастут в понедельник утром, когда начнутся биржевые торги. Резкий рост цен может привести к тому, что электроэнергетические компании будут нуждаться, по меньшей мере, в сотнях миллионов или даже миллиардах евро дополнительного финансирования для обеспечения гарантий поставок, уточняет финское издание.
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Путин рассказал, как влюбился в Камчатку
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Президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
«Камчатка – это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать – как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов.
«Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой XVII–XVIII века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок», – заявил президент.
Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки, назвав этот край уникальным местом и требующим внимания и защиты со стороны человека.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
В Германии предложили играть в футбол «с мая по август» из-за цен на газ
Президент футбольного клуба «Унион Берлин» Дирк Цинглер предложил проводить матчи только летом из-за роста цены на газ для Германии, сообщили СМИ.
По его словам, клубу необходимо сделать все, чтобы футбол оставался доступен для зрителей.
«Да, мы разберемся с этим, но в будущем придется подумать над тем, чтобы играть с мая по август, а не зимой. В зимние месяцы требуются освещение, отопление. Посмотрите на скандинавов, они играют все лето, зимой футбола нет. Тем более играть летом в любом случае приятнее, чем зимой, когда вы мерзнете, а пиво слишком холодное», – передает Sports.ru со ссылкой на Berliner Zeitung слова Цинглера.
Ранее глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
Напомним, в августе крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
В Кремле отвергли обвинения в снижении Россией поставок газа в Европу
Кремль категорически и аргументированно отвергает попытки возложить на Россию вину за сокращение поставок газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – цитирует ТАСС Пескова.
Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Дмитрий Песков заявил, что обеспечение газом отечественной экономики является для компании «Газпром» безусловным приоритетом.
«Вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей», – подчеркнул Песков.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Пескова спросили о встрече Путина с Кнайсль на ВЭФ
Президент Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
«Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
Напомним, Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Путин поручил разработать предложения по использованию иностранного ПО
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по использованию иностранного программного обеспечения, когда пользователям невозможно исполнить договорные обязательства.
«Правительству Российской Федерации: ... представить предложения: об определении специальных условий использования иностранного программного обеспечения, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».
Отмечается, что поручение предстоит исполнить до 1 октября 2022 года.