Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии

Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.

Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.