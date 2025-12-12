Путин заявил о необходимости уважения интересов в многополярном мире

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, межгосударственные отношения в эпоху многополярного мира должны строиться на уважении интересов сторон, передает ТАСС.

По словам российского лидера, только на принципах Устава ООН возможно построить по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные связи на мировой арене.

Путин отметил, что ООН до настоящего времени достойно исполняет свои обязанности и зачастую оказывается единственным инструментом, позволяющим соблюсти баланс интересов. Он подчеркнул, что «найти согласованные решения непростых проблем возможно, если учитывать позиции и мнения всех сторон».

Президент выразил убежденность: в условиях формирующегося многополярного порядка именно такой подход обеспечивает доверие и стабильность в отношениях между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме. Глава государства возложил венок к Монументу нейтралитета Туркмении. Путин отметил преимущества нейтралитета Туркмении для самой страны и всего региона.