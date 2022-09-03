В России за сутки госпитализировали 3,8 тыс. человек

Украинский генерал заявил о сотнях тысяч погибших украинских военных

Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, а власти ничего не сделали, чтобы избежать жертв, заявил бывший заместитель командующего силами специальных операций ВС Украины, экс-заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

«[Мы имеем] право сказать власти: «Почему вы ничего не делали, почему <…> сотни тысяч погибших – за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни? Рассказы о том, что это несвоевременно, это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?» – приводит ТАСС слова генерала.

По мнению Кривоноса, в скором времени украинцы «начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы».

В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления.

Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему тактический план ВСУ на Николаевско-Криворожском и других направлениях обернулся провалом и колоссальными потерями.

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