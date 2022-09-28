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Депутат сообщил о скорой публикации актов об отсрочке для студентов и аспирантов
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В ближайшие дни опубликуют акты, согласно которым студентам вузов, аспирантам и гражданам с учеными степенями дадут отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
«В ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями», – передает РИА «Новости» сообщение Кабышева.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
В военкомате Усть-Илимска произошла стрельба
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Стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, в результате ранение получил военком, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Стрелявший задержан.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!» – сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз. Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», – добавил глава региона.
Очевидец происшествия рассказал Telegram-каналу Baza, что в военкомате нет металлоискателя. «Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – сказал источник.
По не подтвержденным официально данным, стрелявшим оказался 25-летний призывник Руслан Зинин.
Источник РИА «Новости» в свою очередь сообщил, что кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал. «Стрельба произошла в 12.20 (7.20 мск). Военком ранен, он на операционном столе», – сказал он, отметив, что в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
Минобороны назвало главный недостаток отечественных беспилотников
Большая часть российских беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют требованиям Минобороны, заявил представитель ведомства полковник Игорь Ищук.
«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить», – цитирует Ищука ТАСС.
Он добавил, что основной проблемой производителей, из-за которых не выполняются требования, является отсутствие элементной базы.
На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Раскрыт состав армейского сухпайка ВС России
Запущенный правительством портал «Объясняем.рф» раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.
Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печеночный паштет и паштет «Нежный». Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей, передает РИА «Новости».
В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например, рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.
Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.
В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Магаданского военкома отправили в отставку
Военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации, исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер, сообщил губернатор Сергей Носов.
«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», – передает РИА «Новости» слова Носова.
Он добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Предстоит также работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий, отметил глава региона.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Замвоенкома Москвы отказался разглашать сроки завершения мобилизации
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Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.
«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», – цитирует ТАСС Локтева.
По его словам, жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно.
«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», – подчеркнул Локтев.
Он отметил также, что мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.
«Мобилизационные мероприятия в Москве проходят без особой социальной напряженности, – сказал Локтев. – Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток».
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Военный комиссар Новосибирской области объявил в розыск уклонистов от мобилизации
В Новосибирской области начался розыск первых уклонистов от частичной мобилизации, рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
Кудрявцев объяснил, что сотрудники комиссариатов или уполномоченные сначала приходят по месту жительства гражданина, который подлежит частичной мобилизации. Если призывника нет дома, опрашиваются его родные, соседи. Сотрудник, который принес повестку, не имеет права заходить в квартиру и проводить в ней обыск. Может быть сделан запрос по месту работы. Повестку может вручить кадровик.
«Критерий только один – лично в руки. Местоположение – где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись», – передает Сибкрай.ру слова Кудрявцева
Он добавил, что если и тогда невозможно найти человека, то составляются списки, и они уже передаются в полицию. Сотрудники МВД ищут беглецов по своим базам. Таким образом, в розыск уже поданы первые уклонисты в регионе.
Комиссар напомнил, что получение повестки не означает автоматически призыва.
«Мы прекрасно понимаем, что, например, в 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания», – добавил Кудрявцев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Красноярский губернатор Усс призвал извиняться за врученную по ошибке повестку
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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в случае, если произошла ошибка при мобилизации, необходимо разобраться, извиниться и вернуть мобилизованного домой.
«На очередном заседании призывной комиссии отметил, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, которые установлены указом Президента России министерством обороны.
В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка и повестка пришла человеку, который не подпадает под критерии частичной мобилизации, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход», – написал Усс на своей странице «ВКонтакте».
Усс также обратил внимание на условия размещения в сборных пунктах, организацию питания, решение бытовых вопросов.
«Люди едут исполнять долг перед Родиной. Наша обязанность – проводить их достойно. При этом важно поддерживать связь с земляками в воинских подразделениях по месту выполнения ими боевых задач. Также нужно оказать помощь семьям мобилизованных через органы местного самоуправления, службу соцзащиты, военно-патриотические объединения». – заявил Усс.
По его словам, все, кто сегодня защищает интересы России, должны чувствовать заботу, нашу общую ответственность за их жизнь, судьбы их родных и близких.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
В воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к губернаторам с требованием обеспечить проведение частичной мобилизации в России в соответствии с критериями Минобороны России и исключить ошибки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности проведения частичной мобилизации в соответствии с законодательством. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал Минобороны России обеспечить достойные условия обращения с мобилизованными в военкоматах», сообщили в пресс-службе депутата.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как избежать мобилизации по ошибке.
Стало известно, как будут кормить мобилизованных
Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах колл-центра 122.
«После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки», – говорится в ответе, опубликованном в Telegram-канале Объясняем.рф.
При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка – он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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«Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек»
Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) досрочно поставил в рамках гособороназказа Министерству обороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, сообщили в пресс-службе УВЗ.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Ростех досрочно поставил Минобороны партию модернизированных САУ «Мста-С».
Военный эксперт назвал потенциальные районы концентрации сил ВСУ
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«На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому Киев может спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Прокаев, комментируя сообщения о боестолкновениях в районе Лимана (север ДНР) и активизации ВСУ на линии фронта в ЛНР.
«Сейчас основные усилия ВСУ направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать город Лиман. Реализация этих планов может открыть украинской армии возможность дальше продвигаться в сторону ЛНР, к населенным пунктам Кременная, Сватово и Старобельск, и далее к Луганску», – рассказал военный эксперт Андрей Прокаев.
Собеседник напомнил, что противник уже на протяжении нескольких недель предпринимает атаки на указанном направлении. Украинским военным удалось закрепиться на правом берегу Оскола. Лиман держится, попытки взять его с наскока и обойти с востока, форсировав Северский Донец, тоже не удались, констатировал Прокаев. «Поэтому сейчас ВСУ продвигается с запада, с плацдарма возле Редкодуба», – отметил военный аналитик.
По мнению Прокаева, в процессе готовящегося нового удара в сторону городов Сватово и Лиман ВСУ, возможно, предпримут несколько отвлекающих атак в районе Угледара (к юго-западу от Донецка), а также на Запорожском направлении и в районе Донецка. «Все это им необходимо с одной единственной целью – скрыть направление главного удара и заставить нас перебрасывать резервы на эти участки, – полагает эксперт. – На данный момент у украинских формирований есть численное превосходство, поэтому в этих целях могут спокойно терять большое количество людей и даже посылать их в самоубийственные атаки, как это происходит с конца августа на Херсонском направлении».
По оценке собеседника, ВСУ еще располагают достаточным временем для подтягивания резервов. «Кроме того, не стоит особо рассчитывать на непогоду и бездорожье. Мы помним, что российские Вооруженные силы наступали на Украине весной во время распутицы, и это не помешало им практически подойти к Киеву», – напомнил Прокаев. Поэтому, подчеркнул он, в первую очередь все решает то, насколько быстро подойдут наши резервы и насколько сильными будут потери ВСУ.
В среду RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщил о потерях ВСУ во время попыток наступления на Лиман (Красный Лиман). «Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – перечислили в оборонном ведомстве. Атака потерпела провал, констатировали в Минобороны.
Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в районе Красного Лимана как «самую сложную» и упомянул попытки прорыва со стороны украинских войск, которые сдерживают союзные силы. Пушилин и ранее указывал на районы Красного Лимана и Ямполя как на наиболее проблематичные участки линии фронта.
В среду военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что противник выстроил штурмовые колонны и технику для марша по направлению к селу Торское в ДНР. «Напомним, Торское – это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней наши группировки там рискуют попасть в окружение», – пояснил Пегов.
Одновременно официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об активизации ВСУ по всей линии фронта. ВСУ за сутки обстреляли города Алчевск, Кременная и Брянка используя американскую РСЗО M142 HIMARS и артиллерийские установки натовского калибра 155 миллиметров, цитировал ТАСС сообщение Филипоненко.
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Мобилизованным пообещали досрочный выход на пенсию
Работники, мобилизованные для участия в специальной военной операции, получат статус военнослужащих, в связи с чем им положены все гарантии, предусмотренные для контрактников, включая досрочный выход на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости. Кроме того, помимо общего страхового стажа, учитываемого при назначении страховой пенсии по старости на общих основаниях, действующим пенсионным законодательством предусмотрен специальный стаж работы, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение», – сказала она на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами. Слова Голиковой передает ТАСС.
«Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров», – сказала Голикова.
Вице-премьер проинформировала, что в настоящее время правительством России совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство, направленные на обеспечение защиты трудовых прав всех категорий граждан, участвующих в специальной военной операции, – это призванные по мобилизации и заключившие контракт на добровольное участие в выполнении задач.
«Будет осуществлено законодательное закрепление возможности приостановки трудового договора (контракта) на соответствующий период, будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет в части запрета привлечения без их согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам, преимущественное право оставления их на работе при сокращении штата», – приводит ее слова РИА «Новости».
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Она пояснила, что любые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами подлежат приостановлению и не прекращаются. Это постановление правительства России распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября.
«При предъявлении работникам повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все причитающиеся на этот момент выплаты работникам должны быть произведены», – сказала она.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство занимается подготовкой дополнительных мер, чтобы поддержать граждан, подпавших под частичную мобилизацию. «Готовим другие меры для поддержки наших ребят», – сказал председатель правительства.
Глава правительства напомнил, что 21 сентября президент объявил о частичной мобилизации и дал поручение правительству обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, которые будут призваны на военную службу. «Подписано постановление правительства, устанавливающее, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же предприятии, что и до службы», – напомнил Мишустин.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В понедельник в регионах прошли торжественные проводы мобилизованных.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также объясняла, почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах».
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Российские «Зеленые» обвинили ВМС США в массовом убийстве китов
Военно-морские силы США и подводные лодки НАТО массово уничтожают китов, заявил руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», председатель партии «Зеленые» Андрей Нагибин.
«Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», – приводятся слова Нагибина на сайте «Зеленый патруль».
В сообщении напомнили, что очередная трагедия произошла на днях у берегов Австралии, когда около 200 китов погибли из-за выброса на мель в Тасмании. Спасательные работы продолжаются и сейчас. Отмечается, что это уже второе массовое самоубийство в этом регионе планеты за последние семь дней.
В 2021-м США и Австралия запустили каскад масштабных морских учений продолжительностью в два года, назвав программу Exercise Talisman Sabre. Цель – демонстрация гегемонии в Тихоокеанском регионе и создание «факторов сдерживания» России и Китая. Кроме Австралии и США в военный альянс вошли Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия. С момента проведения учений с применением сонаров нового поколения количество случаев массового суицида китов и других морских млекопитающих увеличилось в десятки раз, отмечают «Зеленые».
На этом фоне ряд малоизвестных экологических организаций США предъявили иск военно-промышленному комплексу страны. Экологи требуют, чтобы ВМС отказались от использования новых мощных низкочастотных сонаров, применяемых для обнаружения субмарин противника.
«При этом международное экологическое сообщество хранит гробовое молчание, что подтверждает политическую ангажированность организаций», – подчеркивают «Зеленые».
Военные власти США в свою очередь заявили о том, что не намерены отказываться от технологии, позволяющей находить новейшие российские и китайские подлодки-невидимки, говорится в сообщении.
Кроме того, разработка сверхмощных сонаров обошлась американскому налогоплательщику в рекордные полмиллиарда долларов. Ряд мировых СМИ прямо пишут о том, что американская военщина получила «лицензию на массовое убийство китов».
Минобороны показало дозаправку Ту-160 в воздухе на скорости 600 км/ч
Министерство обороны опубликовало видео, как летчики и штурманы экипажей самолетов Ту-160 отрабатывают дозаправку топливом в воздухе на высоте более 6 тыс. метров и скорости свыше 600 километров в час.
«Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78. Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования. В полетах были задействованы как опытные члены экипажа, так и молодые офицеры», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Робот «Маркер» решили модернизировать с учетом опыта СВО
Российскую перспективную роботизированную платформу «Маркер» доработают под новые задачи, в том числе будет создана версия, «заточенная» под выполнение задач спецоперации на Украине, сообщил осведомленный источник.
«Проект «Маркер» получит дальнейшее развитие. При том что масса и габариты платформы останутся теми же, что у уже собранных образцов, их функционал и возможности будут значительно расширены. Условный «Маркер-2» будет нацелен минимум под три задачи: охрана, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ведение вспомогательных работ в условиях боевых действий с учетом потребностей войск, выявленных в ходе текущей спецоперации», – сообщил источник РИА «Новости».
Сейчас, по словам источника, определяются предприятия-участники кооперации по данному проекту и системы вооружений, которые будут устанавливаться на «Маркер-2». Робот будет предназначен как для выполнения работ в городских условиях, так и во фронтовой зоне.
Кроме того, как сообщил собеседник, три «Маркера» уже переданы специалистам МЧС, которые сейчас адаптируют роботов под задачи ликвидации и профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе тушение пожаров различных типов и сложности.
Ранее руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Аркадий Петросов сообщил, что перспективных роботов для охраны особо важных государственных объектов планируется создать на основе робототехнической платформы «Маркер».
В Кировской области решили создать службу помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«Поставил такую задачу перед коллегами сегодня во время заседания областной призывной комиссии. Поручил до 29 сентября передать списки всех мобилизованных в органы социальной защиты муниципалитетов. По каждой семье должна быть проведена индивидуальная работа – нужно выяснить, в чем семья нуждается, какая ей требуется помощь. Для этого во всех муниципальных образованиях будут определены специалисты, а за семьями закреплены социальные работники. Они будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Дал другое поручение: ежедневно и незамедлительно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности их мобилизации. С каждой такой ситуацией мы разбираемся внимательно – и примерно половина из них подтверждается. Зачастую ошибки возникают из-за отсутствия в военкоматах актуальных сведений о семейном положении и месте работы человека, состоящего на учете. Потому что не все своевременно уведомляют военные комиссариаты об изменениях в своей жизни», – сообщил губернатор Кировской области.
«Например, на днях повестку получил мужчина, у которого двое малолетних детей и жена беременна третьим ребенком. Сам призывник имеет проблемы со здоровьем. В таких ситуациях нужно тщательно разбираться и подходить по-человечески. По этому призывнику было принято решение – вернуть домой», – рассказал Соколов.
«Поручил руководителям муниципальных образований, которые являются председателями призывных комиссий, – ежедневно проводить заседания комиссий и рассматривать заявления мобилизуемых резервистов. В случае их обоснованности – возвращать людей домой», – информировал губернатор Кировской области.
Накануне председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал волонтеров помогать участникам спецоперации на Украине и их семьям во время СВО.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 24 сентября Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование впервые. В Минобороны также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. Кроме того, в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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