Депутат сообщил о скорой публикации актов об отсрочке для студентов и аспирантов

В Кировской области решили создать службу помощи семьям мобилизованных

В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

«Поставил такую задачу перед коллегами сегодня во время заседания областной призывной комиссии. Поручил до 29 сентября передать списки всех мобилизованных в органы социальной защиты муниципалитетов. По каждой семье должна быть проведена индивидуальная работа – нужно выяснить, в чем семья нуждается, какая ей требуется помощь. Для этого во всех муниципальных образованиях будут определены специалисты, а за семьями закреплены социальные работники. Они будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

«Дал другое поручение: ежедневно и незамедлительно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности их мобилизации. С каждой такой ситуацией мы разбираемся внимательно – и примерно половина из них подтверждается. Зачастую ошибки возникают из-за отсутствия в военкоматах актуальных сведений о семейном положении и месте работы человека, состоящего на учете. Потому что не все своевременно уведомляют военные комиссариаты об изменениях в своей жизни», – сообщил губернатор Кировской области.

«Например, на днях повестку получил мужчина, у которого двое малолетних детей и жена беременна третьим ребенком. Сам призывник имеет проблемы со здоровьем. В таких ситуациях нужно тщательно разбираться и подходить по-человечески. По этому призывнику было принято решение – вернуть домой», – рассказал Соколов.

«Поручил руководителям муниципальных образований, которые являются председателями призывных комиссий, – ежедневно проводить заседания комиссий и рассматривать заявления мобилизуемых резервистов. В случае их обоснованности – возвращать людей домой», – информировал губернатор Кировской области.

Накануне председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев призвал волонтеров помогать участникам спецоперации на Украине и их семьям во время СВО.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 24 сентября Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование впервые. В Минобороны также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. Кроме того, в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД