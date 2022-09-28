Эксперт Юшков: Европа угодила в газовую зависимость от Украины

«Если Украина и Россия не смогут прийти к «джентльменскому соглашению», Европе будет крайне непросто пережить отопительный сезон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя подрыв трех ниток «Северных потоков».

«После повреждения газопроводов возникает проблема с транзитом российского газа. Для нас остаются всего две возможности – Украина и «Турецкий поток». При этом Газпром уже недвусмысленно намекнул, что прокачка по киевским территориям может быть остановлена», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Причина конфликта в корпоративном споре с «Нафтогазом». По мнению украинской компании, мы не выполняем условие «качай или плати». Напомню, по контракту Москва должна прокачивать 108 млн кубов газа ежесуточно, если же объемы меньше, их все равно необходимо оплачивать в полном объеме», – продолжил собеседник.

«Но претензии есть и у России. Дело в том, что Украина не дает использовать выбранную нами газораспределительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на неподконтрольность некоторых территорий Киеву. При таком раскладе Москва формально может перейти на оплату только фактического транзита», – рассуждает эксперт.

Юшков отмечает, что юридически решить проблему непросто, поскольку вердикт должен выносить Стокгольмский арбитраж, который Москва считает ангажированным. «Вопрос лишь в том, смогут ли стороны договориться на неформальном уровне. Но такое «джентльменское соглашение» возможно только в случае, если Киев согласится на оплату исключительно фактической прокачки. Либо транзит будет полностью прекращен», – уверен он.

Для России остановка транзита обернется недополучением прибыли, говорит эксперт. Но больше всего проблем возникнет у Европы. «В преддверии отопительного сезона они лишатся еще части российского газа. Это вызовет рост дефицита и увеличение цен. То есть мы видим, как повышается значение украинского транзита. По сути, Европа сейчас оказалась в жесткой зависимости от украинской ГТС, и Киев наверняка воспользуется этим в своих интересах. Важность этого направления начала расти еще в сентябре, когда был остановлен «Северный поток – 1», сейчас оно еще больше востребовано», – пояснил он.

«И если раньше европейцы могли надеяться на запуск «Северного потока – 2» в случае острой необходимости, то сегодня такая возможность пропала. Несмотря на то, что одна нитка цела, ее могут не запустить. В частности, начнутся инсинуации на счет того, что она тоже могла пострадать и нуждается в дополнительных проверках», – заключил Юшков.

Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным землетрясения или оползни не могли стать причиной повреждений.

Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского как официальное заявление о теракте.

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия сама повредила газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о преднамеренности повреждений. Он отметил, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов.

Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».

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