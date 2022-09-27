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Орбан назвал оскорбительным предложение отправлять счета за отопление в Москву
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву, оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.
«В Европе все больше разгневанных людей... Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, – обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Орбана.
Ранее глава ЕК на фоне кризиса с поставками газа из России предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Премьер Венгрии также заявлял, что против России введено 11 тыс. санкций, однако они ничего не принесли, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени.
Он предложил Европе изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой.
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
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Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
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«Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».
«История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.
«Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.
«В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.
«Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.
«Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.
«Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал».
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
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На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.
Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.
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Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.
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Путин потребовал от Европы уважительного отношения к России
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Страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. И [надо] с уважением к нам относиться», – передает ТАСС его слова.
Также президент заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе.
«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам, которые мы с вами планировали еще в Самарканде обсуждать. Здесь очень много вопросов, они касаются ситуации в регионе, но и не менее важны вопросы экономического характера», – сказал он.
Как в свою очередь подчеркнул Лукашенко, он проанализировал ход реализации поручений по выполнению договоренностей, ранее достигнутых между руководствами двух стран, и пришел к выводу, что срывов нет.
«Все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси, по нашим договоренностям – у нас срывов практически нет», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Глава Белоруссии добавил, что удобрения до сих пор не пускают на мировые рынки, хотя нужда в них есть.
«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции. Но тем не менее это происходит», – ответил Путин.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии купят продовольствие и удобрения, Минск находит пути и продает.
«Продовольствие, удобрения... Ну купят! Покупают же сейчас. Сложнее, конечно: блокируют там людей, которые хотят купить, хотят заплатить – их блокируют, а не нас. Но находим же пути – и продаем. Цены взвинтили. Не мы же взвинтили. Кому нужно это?.. Вот сейчас посмотрел новости – вся Европа бурлит, богатейшая Германия вся на улице», – отметил он.
Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России проводят в понедельник встречу.
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Эксперт: В Европе можно ожидать появления нового Орбана в лице Мелони
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«Позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя результаты выборов в парламент Италии.
«Мелони, Сальвини и Берлускони единогласно заявляли, что Италия не выдержит нынешних высоких цен на газ, что в таких социально-экономических условиях это государство может просто погибнуть. Так что новое правительство будет ориентироваться на национальные интересы своей страны, а не на желания Брюсселя или Парижа», – считает Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, член Общественной палаты РФ.
Эксперт уверен, что победившая на выборах команда не погрязнет в междоусобицах, а, наоборот, сплотится, чтобы в кратчайшие сроки решить проблемы Италии. «Во время предвыборной кампании все трое предлагали задействовать альтернативные источники энергии, говорили об атомной энергетике. Вместе с тем они понимают, что эти варианты потребуют времени, а зима наступит уже совсем скоро», – напомнил политолог.
Конечно, Еврокомиссия хотела бы видеть у власти в Италии глобалистов, но она взамен получит правительство, которое, к примеру, солидарно с республиканцами в США. «Сальвини говорил, что Рим не должен оглядываться на центры силы – США и западноевропейские столицы, но обязан ориентироваться на интересы собственных граждан. Так что Урсула фон дер Ляйен прекрасно понимает, что новое правительство станет большой проблемой для Еврокомиссии. Кто такие Сальвини, Мелони и Берлускони, Брюсселю прекрасно известно. При этом сложно сказать, начнет ли теперь Еврокомиссия урезать дотации Италии. Дело в том, что в последнее время в целом практически невозможно понять, каков дальнейший план действий Брюсселя», – посетовал Сардарян.
«Что касается российско-украинского противостояния, то правые, в отличие от левых, в предвыборной риторике старались не акцентировать внимание на этой теме, – добавил Сардарян. – Не было слышно и призывов дальше бездумно накачивать Украину западным вооружением. Нужно понимать, что кризис предыдущего правительства Драги был вызван в первую очередь противостоянием с Россией. Так что теперь можно ожидать появления в Европе нового Орбана в лице Мелони. Конечно, деятельность Орбана не решает проблемы Евросоюза, связанные с Россией, но сам факт наличия такой фигуры лучше, чем его отсутствие».
То есть для Москвы открывается своего рода окно возможностей, полагает эксперт. «А если учесть еще и дружеские отношения нашего президента с Берлускони, можно даже предположить, что в Европе появится правительство, которое, по крайней мере, будет осознавать одну важную мысль – что Россия не отступит на Украине», – рассчитывает эксперт.
«Точно можно сказать, что позиция правительства Мелони будет совершенно иной, нежели занимал Драги. Оно будет категорически против того, чтобы итальянские финансовые и военные ресурсы отправлялись на Украину. Но насколько Риму удастся переломить в этой сфере позицию Еврокомиссии, мы скоро увидим», – предположил Сардарян.
Как стало известно в понедельник, правоцентристская коалиция на воскресных парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции вперед вышла партия «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, которая набрала 26%. Таким образом, в Италии ожидается приход к власти первой женщины-премьера.
Как полагают наблюдатели, общий курс по поводу России при Мелони не изменится. Мелони неоднократно выражала солидарность с Украиной и выступала за поставки оружия Киеву, голосуя за это в парламенте.
Россия готова приветствовать любые политические силы в Италии, готовые проявить конструктивный подход к двустороннему диалогу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Германии составили перечень «лоббистов Газпрома»
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Энергетическая компания VNG со штаб-квартирой в Лейпциге еще во времена ГДР получала газ из СССР, затем стала одним из трех крупнейших в ФРГ покупателей российского голубого топлива, VNG и ее менеджеры были в числе самых активных лоббистов газового сотрудничества с Россией, следует из досье «Лобби Газпрома», опубликованного бюро журналистских расследований Correktiv.
Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), ведущие менеджеры VNG, прежде всего Бернд Кальтефлайтер, были «связаны с целым рядом фондов, обществ и конференций, схожесть названий которых сбивает с толку, и все они служили цели доводить до немецких политиков российские интересы». К тому же компания из своих средств спонсировала, к примеру, «Германо-российское общество в Лейпциге» и германо-российский «Форум будущего» в замке Вакербарт.
В качестве иллюстрации теснейших связей VNG с Газпромом и Россией Correktiv приводит такой факт: в течение пяти лет в наблюдательном совете этого акционерного общества сидел Маттиас Варниг – личный друг Путина, директор стопроцентной газпромовской «дочки» Nord Stream 2, строившей «Северный поток – 2», член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти».
Если в Саксонии Газпром и Москва делали ставку на христианских демократов, то в другой восточногерманской земле Мекленбург – Передняя Померания они всячески поддерживали и обхаживали правящих социал-демократов и особенно премьер-министра Мануэлу Швезиг. Ведь здесь, в Лубмине, находятся приемные терминалы двух «Северных потоков».
Швезиг, в свою очередь, всегда «хвалилась своими хорошими связями с Россией», пишут журналисты Correktiv и напоминают, в частности, как в 2018 году ее награждали в Берлине в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за развитие сотрудничества между Мекленбургом – Передней Померанией и Ленинградской областью.
Однако авторы досье не стали вновь подробно описывать активное участие Швезиг в широко известной в Германии скандальной истории с созданием на деньги компании Nord Stream 2 фейкового экологического фонда, якобы призванного заниматься защитой климата, а на самом деле помогавшего на финальной стадии строительства «Северного потока – 2» обходить американские санкции.
Вместо этого они привлекают внимание, в частности, к другой формально общественной организации Ostinstitut e.V., созданной в городе Висмаре еще в 2009 году и трижды официально получавшей по 5000 евро от Nord Stream 2. Среди ее учредителей был и Фальк Тишендорф, который «по сей день является важной фигурой в пророссийских кругах, имеющих главным образом два региональных центра: Саксония и Мекленбург – Передняя Померания».
Журналисты Correktiv указывают, что немецкий адвокат Фальк Тишендорф, с 2000-х годов работавший в Москве в юридической фирме Beiten Burkhardt (сегодня Advant Beiten) и консультировавший международных инвесторов в России, периодически фигурировал и на «Германо-российском сырьевом форуме», и на мероприятиях VNG. А в 2016 году он был назначен представителем Мекленбурга – Передней Померании в Российской Федерации.
Еще одним региональным центром продвижения интересов России стала западногерманская федеральная земля Нижняя Саксония. В ее столице Ганновере начиналась политическая карьера Герхарда Шрёдера, здесь он по-прежнему живет. Однако его широко известную работу на Газпром журналисты Correktiv тоже не стали подробно описывать. Их внимание привлекла фигура соратника бывшего канцлера по Социал-демократической партии Хайно Визе.
В свое время он организовывал избирательные кампании для Герхарда Шрёдера и уже упоминавшегося здесь Зигмара Габриэля, был депутатом Бундестага от СДПГ, в 2006 году создал в Берлине консалтинговую компанию Wiese Consult, а в 2016 году стал почетным консулом Российской Федерации в Ганновере.
Таким образом, он «буквально перешел из немецкой региональной политики на российскую сторону», констатируют авторы досье. При этом он не перестал щедро помогать своей партии. С 2009 по 2017 год СДПГ в Ганновере получила от Визе и его консалтинговой фирмы 50 000 евро, так что деньги продолжали поступать «даже тогда, когда он уже стал российским почетным консулом».
Сейчас Хайно Визе больше не занимает этот пост: он подал в отставку после начала СВО на Украине. А нынешний лидер некогда столь близких России социал-демократов Нижней Саксонии, премьер-министр этой земли Штефан Вайль (Stephan Weil) на днях заявил, что «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, поскольку сотрудничество с Россией «безвозвратно разрушено».
Ранее немецкие покупатели российского природного газа возобновили подачу заявок на поставки по «Северному потоку» впервые со 2 сентября, когда газопровод был остановлен.
«Северный поток» – крупнейший российский газопровод в Европе, по нему прокачивают до 59,2 млрд кубометров газа в год. Поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
По подсчетам западных СМИ, европейские газовые хранилища без поставок из России могут опустеть в начале февраля следующего года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.
Открыт газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей
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Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Церемония открытия прошла в Голенюве на северо-западе Польши. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании, передает РИА «Новости».
Символический вентиль открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.
Мощность газопровода составляет 10 млрд кубометров в год. По словам президента Польши, газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2». Польское правительство намерено заместить российский газ поставками газа по Baltic Pipe.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров.
Стрелявшего в московском баре «16 тонн» задержали
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в баре «16 тонн» в центре Москвы.
Отмечается, что он использовал автомат Калашникова или охотничий карабин «Сайга», сделанный на его основе, сообщили в полиции.
«Предварительно установлено, что посетитель бара стрелял из автомата Калашникова или же охотничьего карабина, сделанного на его основе. Данное оружие обнаружено на месте происшествия», – передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Сейчас оружие направили на экспертизу. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту стрельбы.
Напомним, днем в понедельник посетитель московского бара в ходе конфликта при стрельбе ранил охранника. Пострадавший госпитализирован.
В Германии оценили запасы газа после инцидента вокруг «Северного потока»
Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе «Северный поток» на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор.
«Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через «Северный поток 1». Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти», – передает РИА «Новости» ответ представителя ведомства на просьбу прокомментировать инцидент вокруг «Северного потока – 1».
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
Польша закрыла для россиян воздушные и морские пункты пропуска
Вступило в силу ограничение на въезд в Польшу российских граждан через воздушные и морские пограничные пункты пропуска. Ограничения на пеших и автомобильных КПП начали действовать ранее.
Запрет касается и обладателей шенгенских виз, выданных третьими странами, передает РИА «Новости».
В соответствии с новыми правилами, если морские и авиационные перевозчики примут на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, им придется отправлять его обратно за собственный счет, передает ТАСС.
В субботу сообщалось, что власти Польши после введения 19 сентября новых ограничений на пересечение границы гражданами России отказали во въезде в страну 54 россиянам.
Жителям Италии предсказали рост расходов на газ и электричество на 300%
Если сравнивать с 2020 годом, то в 2023 году расходы жителей Италии на газ и электричество могут вырасти на 300%, сообщил Фурио Труцци – глава ассоциации Assoutenti, защищающей права потребителей.
Труцци со ссылкой на аналитиков указал на «напряженную ситуацию с ценами на энергоносители». Она, по словам Труцци, сохранится в 2023 году. С учетом «нынешнего резкого роста цен» в 2023 году «счет за энергоснабжение может достичь 5266 евро на семью», если не будет «национального или европейского замораживания тарифов», сказал он.
«3052 евро за газ и 2214 евро за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Agenzia Nazionale Stampa Associata.
Как сообщает Assoutenti, в 2021–2022 годах траты на энергию вырастут на 92,7% по сравнению с 2020 годом. В 2022 году общие расходы на электроэнергию вырастут до 2558 евро на домохозяйство (1516 евро за газ, 1042 евро за свет). При этом в Италии с октября оплата будет взиматься каждый месяц, а не квартал.
Напомним, Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы. Assoutenti заявляла, что зимой Италию ожидает «энергетический дефолт». Итальянское правительство в сентябре одобрило план, который предусматривает экономию потребления энергоносителей в стране на уровне от 5,3 до 8,2 млрд кубометров газа.
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Пушков: Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам
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Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
«Падение Европы, ее экономики – на руку Соединенным Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией, в том числе через т.н. младоевропейцев, США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя ее в положение американского вассала», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введенные против России санкции наносят колоссальный вред Европе – стремительно растут цены на продукты и топливо, инфляция зашкаливает.
В пятницу американские СМИ сообщили, что экономика Соединенных Штатов извлекла большую выгоду из энергетического кризиса в Европе: европейские компании начали переносить производство в США из-за высоких цен на газ.
Оценены возможные потери от утечки на «Северных потоках»
Голубое топливо стоимостью более 2 млрд долларов может выйти в воздух из-за ЧП на трубопроводной системе «Северных потоков», заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.
«При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 млн долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2 тыс. долларов за тысячу кубов», – сказал Собко в беседе с РИА «Новости».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Если допустить, что в трубопроводах был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на самом крупном европейском хабе TTF может составить 2,16 млрд долларов, сказал специалист.
Он указал, что ситуация с ЧП сложная, неизвестно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. «Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда все время будет газ идти», – указал Собко.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
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В Германии прошла массовая акция с призывом запустить «Северный поток – 2»
В Лубмине на севере Германии на акцию против энергетической политики федерального правительства и в поддержку запуска «Северного потока – 2» собралось около 3,5 тыс. человек, сообщает региональное издание nrd.de.
Акция проходила под лозунгом «Чтобы у нашей родины было будущее – откройте «Северный поток – 2». По мнению демонстрантов, при вводе в эксплуатацию газопровода цены на энергоносители в Германии снизятся, передает РИА «Новости».
В Лубмине находится приемный терминал «Северного потока – 2». Местная полиция уточняет, что акция была мирной.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны могут снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило».