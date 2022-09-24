В Приморье мобилизованные начали прибывать в новые части

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации в Приморском крае граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения, сообщили в Минобороны России.

«В Приморском крае призванные из запаса в рамках проведения частичной мобилизации граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что для этих целей во Владивостоке развернут пункт приема личного состава, на котором прибывающие получают военную форму одежды, экипировку и средства индивидуальной защиты, оформляют необходимые документы.

«После завершения распределения личного состава по подразделениям и решения организационных вопросов постановки на все виды довольствия, призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов», – сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В российском военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД