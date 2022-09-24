Официальный представитель Эрдогана: В этой войне мы на стороне Украины

Анкара выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает итоги «односторонних» референдумов, «в этой войне мы на стороне Украины», сообщил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», – приводит ТАСС слова официального представителя президента Турции, сказанные в эфире телеканала NTV.

По его мнению, конфликт на Украине в связи с объявленной в России частичной мобилизацией может затянуться. «Мы изначально предполагали, что война может долго продлиться. Нынешняя ситуация говорит в пользу того, что она затянется», – сказал Калын.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В среду в МИД Турции выступили с утверждением, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией якобы «будут препятствовать усилиям» по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния с Россией. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявлял о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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