Названы причины массовой поддержки референдумов в ДНР и ЛНР

«Все прекрасно понимали, что Россия не может оставить в беде своих людей. Вскоре на освобожденных территориях восстановится мир и эти регионы принесут большую пользу нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ на основе исследования сообщил, что 97% жителей ЛНР и ДНР поддерживают присоединение к России.

«И в России, и за рубежом, и даже в Киеве понимают, какие настроения царят в Донбассе. Людям просто не оставили выбора – в течение последних восьми лет они испытывали ужасы войны, в которую их погрузил киевский режим. Жители Донбасса потеряли надежду, что это закончится политическим путем. Украина сама насильно выдавливала собственных граждан», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Собеседник подчеркнул, что в таких условиях «Россия не могла отказать в защите русским людям, родственникам и родным». «Западные кураторы прекрасно понимали, то мы не останемся в стороне и будем спасать своих», – добавил он.

По мнению политолога, результаты опроса ВЦИОМ, подтверждающие поддержку референдумов, абсолютно ожидаемые. «Более того, все предыдущие исследования показывали схожие результаты, – напомнил он. – Я убежден, что подавляющее большинство граждан России тоже поддержат возвращение этих регионов в состав Российской Федерации».

При этом в соцсетях иногда можно встретить «нытье» в том духе, что Россия якобы «присоединяет нахлебников», указал Мартынов. «Донбасс – абсолютно самодостаточный регион, – возражает политолог. – Я убежден, как только будет окончательно и бесповоротно определен статус донбасских республик и освобожденных территорий Украины, в регионе установится прочный мир», – уверен эксперт.

«Там будет безопасно жить. Туда вернутся люди, специалисты. Я вас уверяю, они при помощи России быстро восстановят инфраструктуру, предприятия, экономические связи и механизмы. В ближайшей перспективе эти регионы будут приносить пользу нашей большой стране», – заключил Мартынов.

Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому абсолютное большинство жителей ЛНР и ДНР выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.

«Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.

«Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).

Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД