ВЦИОМ: За присоединение к России выступают 97% жителей ДНР и ЛНР

Абсолютное большинство опрошенных жителей Донецкой и Луганской народных республик, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.

«Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.

«Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).

Накануне ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство – 95% – опрошенных на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, выразивших готовность принять участие в референдумах по вопросу принадлежности ДНР и ЛНР, заявили, что хотели бы присоединения этих территорий к России.

Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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