Эрдоган поручил разработать с Москвой альтернативы российской системе «Мир»

Президент Турции Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской системе «Мир», в ближайшие часы турецкий лидер проведет обсуждения по этой теме, передает телеканал A Haber.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты «Мир» в Турции.

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе «Мир». Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», – передает РИА «Новости» сообщение телеканал.

Телеканал при этом не уточнил, какие именно альтернативы рассматриваются Анкарой и Москвой.

Ранее Yeni Safak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы «Мир».

Напомним, в середине сентября в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Как пояснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.

В то же время в газете The Financial Times вышла статья о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир», сообщалось в публикации. Позднее США официально заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

После этого появились сообщения о прекращении работы карт «Мир» банками Казахстана и Вьетнама.

Между тем Банк России и Минфин сообщают, что к 2025 году пользоваться картами российской платежной системы «Мир» будут в 20 государствах, а к 2030 году – уже в 35 странах.