Стало известно о проблемах с платежами по карте «Мир» в Турции

В Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир», сообщили представители двух местных гостиничных сетей, они утверждают, что исполняют распоряжение турецкого ЦБ.

Как сообщает портал TourDom, в отелях уточнили, что получили сообщение от руководства: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции».

Отмечается, что из-за угроз санкций в этих сетях (их названия не приводятся) больше не проводят платежи по картам МИР банки Ziraat Bankasi, Is Bank, DenizBank и VakifBank, с которыми сотрудничают гостиницы. В других отелях на запрос ответили, что никаких ограничений на прием российских карт у них пока не вводилось.

Вместе с тем источник портала в Турции подтвердил, что проблемы с оплатами и снятием наличных с российских карт имеются, но в совершенно другом банке. «Vakif приостановил работы с картами «Сбербанка», «Альфа-Банка» и других финучреждений, попавших под санкции. Но «Мир» работает в Halkbank и Ziraat Bank», – рассказал он изданию.

Отмечается, что с картами «Росбанка» и «Тинькоффа» проблем замечено не было.

Читатели Telegram-канала издания сообщают, что если проблемы и возникают, то они не отличаются от тех, о которых уже сообщалось ранее.

«Только приехал обратно, везде карты принимали: магазинчики, ларьки, в отеле, оплата экскурсий. Проблем не испытывал», – говорит Дмитрий.

«И 10, и 11, и 12 сентября оплачивали картой «Мир» в Турции. Везде принимается «Тинькофф». Не проходит оплата только «Сбер», «Альфа» и «ВТБ», – комментирует другой турист.

«Турки уже сами спрашивают. Если «Сбер», то отбой», – сообщила Марина.

В то же время есть и отзывы туристов, утверждающих, что и «Сбер» принимают.

«Люди, не создавайте панику, пожалуйста. Давайте будем паниковать, если только «Тинькофф» работать перестанет!» – шутит Kate.

Если проблема с оплатой картами все-таки возникла, туристы рекомендуют снимать наличные лиры в банкоматах.

Ранее сообщалось, что на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир».