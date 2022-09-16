Банк России заявил о намерении увеличить число принимающих карты «Мир» стран

К 2025 году пользоваться картами российской платежной системы «Мир» должны в 20 государствах, а к 2030 году – уже в 35 странах.

Такие данные обнародованы на совместной презентации регулятора и Министерства финансов России, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве, пишут «Ведомости».

Сейчас, согласно данным на сайте платежной системы, карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

The Financial Times написала, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир».

В четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир» сообщил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.

Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 году после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 году.